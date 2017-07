Politik

Reise zur Nato-Basis abgesagt: Türkei sperrt Bundestagsabgeordnete aus

Zwischen Deutschland und der Türkei bahnt sich neuer Streit an. Die Regierung in Ankara verbietet wieder deutschen Bundestagsabgeordneten die Einreise – sie wollten den Nato-Stützpunkt in Konya besuchen.

Die Türkei hat einen für kommenden Montag geplanten Besuch von Bundestagsabgeordneten auf dem Nato-Stützpunkt im türkischen Konya untersagt. Das Auswärtige Amt informierte die Obleute des Verteidigungsausschusses darüber, dass die Türkei mit Hinweis auf den Zustand der bilateralen Beziehungen um eine Verschiebung gebeten habe, wie der Auschussvorsitzende Wolfgang Hellmich sagte.

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es gegenüber n-tv.de, man habe die Bitte der türkischen Regierung, die Reise abzusagen, mit Bedauern zur Kenntnis genommen. In Gesprächen auch mit der Nato werde nun versucht, einen neuen Termin zu finden.

Spiegel Online berichtete, Deutschland habe bereits Protest eingelegt. Dem Bericht zufolge überraschte die Absage die Bundesregierung. Wegen der Querelen um die Besuche auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik habe man sich eigentlich darauf geeinigt, Konya weiter offen zu halten. Die Bundesregierung hoffe, dass der Besuch stattdessen im September stattfinden könne.

In Konya sind Aufklärungsflugzeuge vom Typ Awacs stationiert. Diese koordinieren aus der Luft die Angriffe von Kampfjets gegen den IS in Syrien. Laut Spiegel Online sind dort zehn bis zwanzig Bundeswehrsoldaten stationiert. Die Flugzeuge gehören nicht zur deutschen Luftwaffe, sondern zur Nato. Ihre Heimbasis liegt aber in Deutschland - in Geilenkirchen bei Aachen.

Quelle: n-tv.de