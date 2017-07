Das Hauptwerk von Charles Darwin heißt "Über die Entstehung der Arten", im englischen Original "On the Origin of Species". Es wurde am 24. November 1859 veröffentlicht und gilt als grundlegendes Werk der Evolutionsbiologie. Heute lautet der Titel "The Origin of Species".

Darwin legte darin zahlreiche Belege für seine Theorie vor, dass sich Tier- und Pflanzenarten durch natürliche Selektion im Laufe langer Zeiträume verändern und dass alle heute existierenden Lebewesen von gemeinsamen Vorfahren abstammen.