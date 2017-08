Politik

Einsatz an syrischer Grenze: Türkei verhindert IS-Terroranschlag

Immer wieder verüben IS-Terroristen Anschläge in der Türkei. Ihr Ziel ist es, das Land in den Konflikt der benachbarten Staaten mit hineinzuziehen. Jetzt gelingt den Behörden ein Erfolg im Kampf gegen den IS.

Die türkischen Sicherheitskräfte haben einen Anschlag von Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat verhindert. In der Region Hatay an der Grenze zu Syrien wurde demnach ein IS-Kämpfer getötet, vier weitere konnten festgenommen werden, als ihr Fahrzeug gestoppt wurde, teilte das Büro des dortigen Gouverneurs mit. Der Zugriff erfolgte nach Geheimdiensthinweisen, wonach die IS-Kämpfer in der Türkei einen Anschlag verüben wollten.

Aus der Mitteilung des Büros des Gouverneurs wurde nicht klar, ob in dem Fahrzeug Sprengstoff gefunden wurde. Der getötete Verdächtige war nach den türkischen Angaben ein Syrer, über die Staatsangehörigkeit der vier Festgenommenen wurde zunächst nichts bekannt.

Die Türkei ist in den vergangenen zwei Jahren Opfer diverser Terroranschläge geworden, die zumeist auf das Konto des IS oder der verbotenen PKK gingen. In Istanbul tötete ein dschihadistischer Angreifer in der Neujahrsnacht in einem Nachtclub 39 Menschen.

Quelle: n-tv.de