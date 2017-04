Politik

Protestaufruf der Erdogan-Gegner: Türkei weist Wahlbeobachter-Kritik zurück

Beobachter der OSZE und des Europarats kritisieren den Ablauf des Referendums in der Türkei - er habe nicht internationalen Standards entsprochen. Die türkische Regierung widerspricht. Oppositionsgruppen rufen in drei Großstädten zu Protesten auf.

Die türkische Regierung hat die Kritik der internationalen Wahlbeobachter am Verfassungsreferendum mit scharfen Worten zurückgewiesen. Der Vorwurf der Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und des Europarates, das Referendum habe internationalen Standards nicht entsprochen, sei "inakzeptabel", teilte das Außenministerium in Ankara mit. Die Einschätzung der Beobachter spiegele eine "parteiische und befangene Herangehensweise" wider.

Den vorläufigen Ergebnissen zufolge stimmte eine knappe Mehrheit für die Einführung eines von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan favorisierten Präsidialsystems.

Die internationale Wahlbeobachtermission der OSZE hatte eine kritische Bilanz gezogen, sich aber die Betrugsvorwürfe der Opposition nicht zu eigen gemacht. Die Gegner des Präsidialsystems seien im Wahlkampf benachteiligt worden und die Wahlkommission habe gesetzeswidrig noch am Wahltag die Regeln geändert, kritisierten die Wahlbeobachter.

Oppositionsgruppen riefen nach Beschwerden über zahlreiche Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung zu Protesten in den drei größten Städten des Landes aufgerufen. Die Gegner des Präsidialsystem wollten sich am Montagabend in der Metropole Istanbul, der Hauptstadt Ankara und der westtürkischen Stadt Izmir versammeln, wie mehrere zivilgesellschaftliche Gruppen auf Twitter mitteilten.

In Istanbul wurden unter anderem Demonstrationen in den Stadtteilen Besiktas, Kadiköy und Sariyer angekündigt. Die Gruppe "Hayir Besiktas" (Nein Besiktas) schrieb: "Wir sind hier gegen Betrügereien, Ungerechtigkeiten und gestohlene Stimmen!" Auch die aus den regierungskritischen Gezi-Protesten im Frühjahr und Sommer 2013 entstandene Oppositionsgruppe "Haziran Hareketi" ("Juni Bewegung") rief via Twitter zum Widerstand auf.

Schon am Sonntagabend gab es in Istanbul, Ankara und Izmir Proteste gegen das vorläufige Ergebnis. In den drei Städten überwogen nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu die "Nein"-Stimmen beim Referendum.

Umstritten ist vor allem eine Entscheidung der Wahlkommission, die am Sonntagabend erklärt hatte, dass auch von ihr nicht gekennzeichnete Stimmzettel und Umschläge als gültig gezählt würden. Die späte Änderung der Abstimmungsregeln habe wichtige "Schutzvorkehrungen" beseitigt, monierten die Wahlbeobachter der OSZE. Die größte Oppositionspartei CHP forderte eine Annullierung des Referendums.

