Politik

Geplanter Anschlag in Ankara: Türkische Polizei erschießt IS-Terroristen

Drei Männer sollen einen Anschlag in der türkischen Hauptstadt Ankara vorbereitet haben. Als einer von ihnen den Behörden ins Netz geht, können auch die anderen beiden Männern ausfindig gemacht werden. Es kommt zum Schusswechsel.

Die türkische Polizei hat zwei Männer erschossen, die für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat ein Attentat vorbereitet haben sollen. Der Anschlag habe in der Hauptstadt Ankara stattfinden sollen, sagte der Gouverneur der Region, Ercan Topaca. Nach einem Hinweis habe die Polizei die Wohnung der Männer gestürmt. Dabei habe es einen Schusswechsel gegeben, bei dem die mutmaßlichen Terroristen getötet wurden.

Der Hinweis auf den unmittelbar bevorstehenden Anschlag sei von einem weiteren Verdächtigen in Istanbul gekommen, so Topaca weiter. Der Mann habe bei seiner Festnahme erklärt, dass er gemeinsam mit den beiden anderen den Anschlag für den IS plane.

Die Identitäten der Getöteten sind noch unbekannt. Es soll sich aber um zwei Männer zwischen 25 und 30 Jahren handeln. Bei einer ersten Durchsuchung der Wohnung konnten keine Hinweise auf die Staatsangehörigkeit gefunden werden. Dafür fanden die Polizisten mehrere Waffen, Handgranaten und selbstgebaute Sprengsätze. Durch weitere, in der Wohnung sichergestellte Gegenstände und Dokumente, hoffen die Behörden nun, Erkenntnisse über die Pläne der Attentäter gewinnen zu können. Zurzeit ist noch unklar, wann und wo genau der Anschlag geplant war.

In Ankara findet am Sonntag der Sonderparteitag der Regierungspartei AKP statt, bei dem der Präsident Recep Tayyip Erdogan wieder zum Parteichef gekürt werden soll. Ein Zusammenhang zu den Festnahmen ist zunächst nicht ersichtlich.

Quelle: n-tv.de