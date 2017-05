Politik

Weitere Soldaten in Deutschland: Türkische Putsch-Generäle bitten um Asyl

Die deutsch-türkischen Beziehungen sind auf einem Tiefpunkt. Zwei neue Asylgesuche türkischer Soldaten in Deutschland dürften das Verhältnis nicht einfacher machen. Diesmal bitten zwei am Putsch des vergangenen Jahres beteiligte Generäle um Schutz.

Zwei hochrangige türkische Militärs haben einem Pressebericht zufolge am Frankfurter Flughafen um Asyl gebeten. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, handelt es sich um zwei Generäle, die am Putschversuch in der Türkei im vergangenen Jahr beteiligt gewesen sein sollen. Sie sollten in die Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen gebracht werden.

Asylgenehmigungen für türkische Soldaten in Deutschland haben Empörung in der Regierung in Ankara ausgelöst. Dies ist der Grund dafür, dass die Türkei jüngst Bundestagsabgeordneten erneut den Besuch der deutschen Soldaten auf dem Stützpunkt Incirlik untersagte. Daher steht nun ein Abzug der Bundeswehr aus Incirlik zur Debatte.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel rief die Türkei zum Einlenken auf. "Ich kann nur hoffen, dass die türkische Regierung ihre Meinung in den kommenden Tagen ändert. Sonst wird der deutsche Bundestag sicher die Soldaten nicht in der Türkei lassen", sagte Gabriel der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Von Incirlik aus starten deutsche Aufklärungsjets zu Flügen über Syrien und dem Irak. Außerdem ist dort ein Tankflugzeug stationiert. Damit unterstützt die Bundeswehr den Kampf gegen die Extremistenmiliz IS.

Quelle: n-tv.de