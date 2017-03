Politik

Gaggenau untersagt Veranstaltung: Türkischer Minister darf nicht auftreten

In wenigen Stunden soll der türkische Justizminister in der baden-württembergischen Stadt Gaggenau auftreten. Die Rede ist umstritten: Bozdag will für eine Verfassungsänderung zugunsten von Präsident Erdogan werben. Nun stellt sich die Stadt quer.

Der geplante Auftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdag im baden-württembergischen Gaggenau steht vor dem Aus. Die Stadt untersagte die für heute Abend in der dortigen Festhalle vorgesehene Veranstaltung. Die Halle, die Parkplätze und die Zufahrten reichten für den erwarteten Besucherandrang nicht aus, begründete die Stadt die Entscheidung und widerrief deshalb die Zulassung.

"Wir gehen davon aus, dass die Situation zu gefährlich werden könnte", sagte der parteilose Bürgermeister Michael Pfeiffer zur Begründung. Es sei keine politische Entscheidung. Vielmehr sei zu befürchten, dass wegen des umstrittenen Wahlkampfauftritts von Bozdag mehr Menschen in die Stadt kämen als die Kulturhalle fassen könne. "Das ist unsere Entscheidung."

Unklar ist, ob die Veranstalter vor Gericht ziehen, um den Beschluss rückgängig zu machen. Nach den Worten von Pfeiffer wird mindestens eine Hundertschaft der Polizei eingesetzt, um die Halle zu sichern, falls die Veranstaltung doch stattfinde oder den Verkehr wegen erhöhtem Aufkommen umzuleiten.

Werben für Verfassungsreform

Neben Bozdag hatte auch der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci einen Wahlkampftermin in Deutschland geplant. Zeybekci soll am Sonntagabend in Köln auftreten, wie aus dem Kalender des Koordinationszentrums für die Auslandswähler der türkischen Regierungspartei AKP hervorgeht. Zeybekci hatte nach der Niederschlagung des Putsches in der Türkei im Juli 2016 für Irritationen gesorgt, als er den Putschisten gedroht hatte: "In 1,5 bis 2 Quadratmeter großen Räumen werden sie wie Kanalratten krepieren."

Die Minister wollten für ein Ja bei der Volksabstimmung über das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem in der Türkei werben. Bei dem für den 16. April geplanten Referendum sind auch rund 1,4 Millionen Türken in Deutschland wahlberechtigt. Die Wahlkampfveranstaltungen türkischer Regierungsmitglieder sorgen in Deutschland für zunehmende Kritik.

Die deutsch-türkischen Beziehungen sind zudem durch die Inhaftierung des "Welt"- Korrespondenten Deniz Yücel in Istanbul belastet. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Freilassung Yücels gefordert und die Achtung der Pressefreiheit angemahnt. "Unabhängiger Journalismus muss existieren können, Journalisten müssen ihre Arbeit machen können", sagte Merkel beim Politischen Aschermittwoch der CDU Mecklenburg-Vorpommern in Demmin. Die Bundesregierung werde alles in ihrer Macht stehende tun, um auf eine Freilassung Yücels hinzuwirken.

Quelle: n-tv.de