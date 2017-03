Politik

"Destablisierendes Verhalten": UN verurteilen Nordkoreas Raketentest

Der UN-Sicherheitsrat hat den jüngsten Raketentest Nordkoreas verurteilt. Zugleich äußerte der Rat in einer am Dienstag verbreiteten Erklärung seine Besorgnis über das "zunehmend destabilisierende Verhalten" der Regierung in Pjöngjang. Am Mittwoch kommt das Gremium zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen.

Nordkorea hatte am Montag nach japanischen Angaben vier Raketen in das Meer abgefeuert. Der Raketentest ist nach Angaben der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA eine Antwort auf das jährliche gemeinsame Militärmanöver Südkoreas und der USA. Nordkorea sieht in diesen Übungen eine Vorbereitung auf einen Krieg auf der koreanischen Halbinsel und hat mit "starken Vergeltungsmaßnahmen" gedroht.

Zuletzt hatte Nordkorea im vergangenen Monat eine Rakete getestet. Dabei handelte es sich der Regierung in Pjöngjang zufolge um ein neues Geschoss mit mittlerer bis längerer Reichweite, das auch mit einem Atomsprengkopf bestückt werden könne.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Nordkorea mehr als zwanzig Raketentests und zwei Atomtests absolviert und damit gegen Resolutionen der Vereinten Nationen (UN) verstoßen.

Quelle: n-tv.de