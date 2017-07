Politik

"Gaskammer ist keine Bühne": US-Politiker für Auschwitz-Video kritisiert

Er will vor Terror warnen und wählt dafür einen ungewöhnlichen Ort: In Auschwitz lässt sich US-Kongressabgeordneter Clay Higgins in der Gaskammer filmen und stellt die Aufnahmen auf Youtube. Allerdings hagelt es daraufhin scharfe Kritik.

Der US-Kongressabgeordnete Clay Higgins sieht sich nach der Veröffentlichung eines Videos aus dem Inneren einer früheren Gaskammer des Konzentrationslagers Auschwitz scharfer Kritik ausgesetzt. Higgins entschuldigte sich am Mittwoch. Das Video war am Samstag auf seinem offiziellen Youtubekanal hochgeladen worden. Inzwischen wurde es gelöscht.

In den Aufnahmen beschreibt der republikanische Abgeordnete aus Louisiana vor den Brennöfen die Gräueltaten der Nationalsozialisten, die sich dort abspielten. Dann spricht er über die Gegenwart: "Die Welt ist heute viel kleiner geworden als während des Zweiten Weltkrieges. Die USA sind heute viel zugänglicher für Terror wie diesen, für Horror wie diesen", erklärt er und fügt hinzu: "Es ist schwer, von den Gaskammern und Öfen wegzugehen ohne ein sehr ernsthaftes Gefühl der Entschlossenheit, eine unerschütterliche Entschlossenheit, verdammt nochmal sicherzustellen, dass die USA vor dem Übel der Welt geschützt sind."

"Auschwitz kein 'Fernsehstudio'"

Das staatliche Museum Auschwitz-Birkenau verurteilte den Netzauftritt des Politikers als pietätlos. "Jeder hat das Recht, das Gesehene zu reflektieren", hieß es in einer Stellungnahme des Museums auf Twitter. "Dennoch sollte im Inneren einer früheren Gaskammer andächtige Stille herrschen. Der Ort ist keine Bühne." Auch der Vorsitzende des "Anne Frank Center for Mutual Respect", Steven Goldstein, reagierte entrüstet auf das Video. Er betonte, dass es sich bei Auschwitz nicht um ein "Fernsehstudio" handele.

Das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau war zwischen 1942 und 1945 im damals besetzten Polen das größte NS-Vernichtungslager. Mehr als eine Million Menschen wurde im Zweiten Weltkrieg dort ermordet, die meisten waren Juden.

