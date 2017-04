Politik

Einsatz in Afghanistan: US-Riesenbombe tötet Dutzende Menschen

Am Donnerstag wirft die USA erstmals eine Bombe des Typs GBU-43 auf IS-Ziele in Afghanistan ab. Nach Angaben aus Kabul werden 36 mutmaßliche IS-Mitglieder getötet. Ziel war nach US-Angaben ein Tunnelsystem.

Beim erstmaligen Kampfeinsatz der größten nichtatomaren US-Bombe sind nach offiziellen Angaben in Afghanistan 36 mutmaßliche Mitglieder Terrormiliz Islamischer Staat (IS) getötet worden. Zivilisten seien nicht zu Schaden gekommen, teilte das afghanische Verteidigungsministerium in Kabul mit. Ein Stützpunkt, der dem IS als Ausgangsbasis für Angriffe gedient habe, sei zerstört worden. Die Angaben ließen sich unabhängig nicht überprüfen.

Die USA hatten die sogenannte "Mutter aller Bomben" nach eigenen Angaben am Donnerstag im Osten Afghanistans abgeworfen. Ziel war nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Washington ein Tunnelsystem.

Es sei das erste Mal, dass die riesige Bombe überhaupt in einem Kampfeinsatz verwendet worden sei. Der etwa zehn Tonnen schwere Sprengsatz vom Typ GBU-43 wurde erstmals 2003 getestet. Er wird vom Satellitensystem GPS zu seinem Ziel geführt und gilt als besonders effektiv, wenn weit verzweigte Ziele am Boden oder direkt unter der Erdoberfläche getroffen werden sollen.

Bei der eingesetzten Bombe handelt es sich um einen knapp zehn Meter langen und rund 9,5 Tonnen schweren Sprengkörper, der GPS-gesteuert ins Ziel gelenkt werden kann. Entwickelt wurde die Waffe während des Irak-Krieges, wurde seitdem aber noch nie in Kampfhandlungen eingesetzt.

In Fachkreisen ist der Bombentyp auch unter dem Kürzel MOAB bekannt. Offiziell steht die Abkürzung für "Massive Ordnance Air Blast" (deutsch etwa: Massive Druckwellenwaffe). Umgangssprachlich wurde daraus der Spitzname "Mother Of All Bombs" ("Mutter aller Bomben") abgeleitet. Experten vergleichen die Sprengkraft mit der Wirkung von etwa elf Tonnen herkömmlichen TNTs.

Quelle: n-tv.de