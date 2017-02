Politik

Bewegung im Nahost-Konflikt: USA rücken von Zwei-Staaten-Lösung ab

Beim ersten Treffen von Israels Ministerpräsident Netanjahu und US-Präsident Trump in Washington werden sich beide auch zum Nahost-Konflikt abstimmen. Eine womöglich entscheidende Wende steht bevor.

Die US-Regierung besteht nach Angaben eines ranghohen Vertreters des Weißen Hauses nicht mehr auf einer Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt. Das Weiße Haus werde die Bedingungen für einen möglichen Friedensschluss zwischen Israel und den Palästinensern nicht länger vorgeben, sagte der Vertreter, der nicht namentlich genannt werden wollte. Die US-Regierung werde das unterstützen, was die Konfliktparteien vereinbarten.

"Eine Zwei-Staaten-Lösung, die keinen Frieden bringt, ist kein Ziel, das jemand erreichen will", sagte der Regierungsvertreter. "Frieden ist das Ziel, ob er nun in der Form einer Zwei-Staaten-Lösung kommt, wenn es das ist, was die Parteien wollen, oder etwas anderes, wenn es das ist, was die Parteien wollen."

Am heutigen Mittwoch kommt der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu seinem ersten Treffen mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus zusammen. Netanjahu dürfte sich von dem Besuch unter anderem eine Klärung der US-Haltung zu den international kritisierten jüdischen Siedlungen in den Palästinensergebieten erhoffen. Trump hatte im Wahlkampf den Siedlungsbau gutgeheißen, vor einigen Tagen aber erklärt, der Bau neuer Siedlungen sei "nicht gut für den Frieden".

Umstrittenes Gesetz

In der vergangenen Woche hatte das israelische Parlament ein höchst umstrittenes Gesetz verabschiedet, das ein Vielzahl illegal gebauter Siedlungen legitimieren soll, indem es den zuvor palästinensischen Boden als israelischen Staatsbesitz deklariert. Zahlreiche Staaten, darunter auch Deutschland, zeigten sich wegen des Gesetzes bestürzt.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres erklärte, die geplante Regelung verstoße gegen internationales Recht. Er bedaure die Verabschiedung "zutiefst" und erklärte, dieses werde "weitreichende rechtliche Folgen für Israel" haben. PLO-Generalsekretär Saeb Erekat sprach vom "Ende der Zwei-Staaten-Lösung". Israels Höchstes Gericht könnte das Gesetz noch kippen.

Der Siedlungsbau wird international als eines der größten Hindernisse für eine Zwei-Staaten-Lösung angesehen. Zur Zwei-Staaten-Lösung, die auch von Washington über Jahrzehnte unterstützt wurde, hatte erst Mitte Januar erneut eine internationale Nahost-Konferenz in Paris aufgerufen.

Quelle: n-tv.de