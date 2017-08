Politik

Von Kalifornien in den Pazifik: USA testen Langstreckenrakete

Nordkorea droht, die USA zu vernichten - und testet immer wieder Langstreckenraketen. Doch auch die USA zeigen, was sie im Arsenal stehen haben: Zum vierten Mal in diesem Jahr testet das Militär eine "Minuteman 3"-Rakete.

Inmitten erhöhter Spannungen mit Nordkorea haben die USA eine Langstreckenrakete getestet. Die Rakete vom Typ "Minuteman 3" sei am frühen Morgen vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien gestartet und etwa 6780 Kilometer weiter südwestlich auf einem Testgelände in der Nähe der Marshallinseln im Pazifik niedergegangen, teilte das US-Militär mit.

Der Test sei keine Reaktion auf die jüngsten Handlungen der nordkoreanischen Regierung gewesen, betonte die Luftwaffe in einer Mitteilung. Er zeige aber, dass die USA in der Lage seien, sich selbst und Verbündete gegen Angriffe zu verteidigen.

Das US-Militär testet immer wieder Interkontinentalraketen. Der heutige Start war bereits der vierte in diesem Jahr. Angesichts der wachsenden Spannungen auf der koreanischen Halbinsel kommt den Versuchen aber eine besondere Bedeutung hinzu.

Trump schreckt vor Krieg nicht zurück

Auch verbal rüsten die USA derzeit gegen Nordkorea auf. Nach den Worten eines republikanischen Senators ist Präsident Donald Trump bereit zum Krieg mit dem asiatischen Land. Der als Hardliner geltende Abgeordnete Lindsey Graham sagte dem Fernsehsender NBC, Trump habe ihm versichert, dass er vor einer militärischen Antwort auf die jüngsten Raketentests durch Pjöngjang nicht zurückschrecke. "Es wird einen Krieg mit Nordkorea wegen des Raketenprogramms geben, wenn sie weiterhin versuchen, Amerika mit einer Interkontinentalrakete zu treffen", sagte Graham. "Er hat es mir gesagt und ich glaube ihm."

Außenminister Rex Tillerson nutzte später weit weniger dramatische Worte, um die Linie des US-Präsidenten in der Nordkorea-Krise zu umschreiben. Die Vereinigten Staaten hätten nicht vor, die nordkoreanische Regierung zu stürzen, erklärte der Minister.

Nordkorea hatte am vergangenen Freitag zum zweiten Mal innerhalb eines Monats eine Langstreckenrakete getestet. Das Land ist nach eigenen Angaben inzwischen in der Lage, damit auch US-amerikanisches Festland zu erreichen. Der Konflikt mit dem diktatorisch regierten Land gilt als einer der weltweit gefährlichsten. Pjöngjang treibt gegen internationalen Widerstand und trotz zahlreicher Sanktionen sein Atom- und Raketenprogramm voran.

Quelle: n-tv.de