Nato sorgt für Ärger in Moskau: USA und Polen schließen Rüstungsdeal ab

Angesichts des Konflikts in der Ukraine fühlen sich osteuropäische Nato-Mitglieder verstärkt von Moskau bedroht. Aus diesem Grund kauft sich Polen nun ein Raketenabwehrsystem aus den USA. Das Geschäft hat ein Volumen von mehreren Milliarden Dollar.

Die USA verkaufen das Raketenabwehr-System Patriot an den Nato-Partner Polen. Das US-Außenministerium teilte mit, dass es den Kongress über seine Zustimmung zu dem Rüstungsgeschäft informiert habe, das bis zu 10,5 Milliarden Dollar (8,9 Milliarden Euro) umfasst. Der Kongress hat nun 15 Tage Zeit, um mögliche Einwände zu erheben, was angesichts der engen Verteidigungspartnerschaft mit Polen aber äußerst unwahrscheinlich ist. Der Schritt dürfte in Moskau für Ärger sorgen.

Das Außenministerium in Washington erklärte zu dem Rüstungsgeschäft, "ein sicheres Europa, das fähig ist, Luft- und Raketenbedrohung und andere Formen von Aggressionen abzuwehren, bringt Friede und Stabilität in der Nato und auf dem europäischen Kontinent voran." Das US-Militär hatte zeitweise das Patriot-System in Litauen im Rahmen einer Nato-Übung stationiert.

Moskau hatte vergangenes Jahr Atomwaffenfähige Iskander-Raketen in seiner Exklave Kaliningrad an der Grenze zu Litauen und Polen stationiert. Nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim und dem russischen Vorgehen in der Ostukraine hatte dies die Nato-Mitglieder in der Region zusätzlich alarmiert.

Das Patriot-Raketensystem des Herstellers Raytheon bietet Schutz vor angreifenden Flugkörpern. Das bodengestützte System ist mobil, die Abschussrampen können auf Lkws montiert werden und mit ihren Lenkflugkörpern Flugzeuge, Raketen und Marschflugkörper abwehren - also in der Luft zerstören.

Das Rüstungsgeschäft zwischen den USA und Polen umfasst bis zu vier Radarsysteme, vier Kontrollstationen, 16 Abschuss-Stationen und 208 PAC-3-Raketen sowie zusätzliche Ausrüstung und Training.

Quelle: n-tv.de