Bericht enthüllt Behördenfehler: V-Mann warnte mehrmals vor Amri

Vor dem Anschlag in Berlin war Anis Amri einem internen Bericht zufolge mehrmals Thema bei den Bundesbehörden: Demnach warnte ein V-Mann bereits im Herbst 2015 vor dessen Plänen. Doch die Gefahr, die von dem Tunesier ausging, wurde unterschätzt.

Der Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri ist seit Ende 2015 nahezu wöchentlich Thema bei den deutschen Behörden gewesen. Dies geht aus einer vertraulichen Chronologie der Bundesministerien des Innern und der Justiz zu den Behördenabläufen im Fall Amri hervor. Die Aufstellung soll am Nachmittag in einer Sondersitzung des Parlamentsgremiums zur Kontrolle der Geheimdienste (PKGr) erörtert werden.

Demnach habe ein V-Mann, der im Juli 2015 vom Staatsschutz des Landeskriminalamts in Düsseldorf in die salafistische Szene eingeschleust wurde, die Behörden in Nordrhein-Westfalen mehrmals vor Amri gewarnt. So berichtete er bereits am 19. November 2015, ein nicht näher identifizierter "Anis" habe "hier" - gemeint war demnach wohl Deutschland - etwas machen wollen. Zudem habe Amri ihm gesagt, er finde "Tötungen von Ungläubigen" gut.

Am 11. Januar 2016 konnten die Behörden "Anis" dann per Abgleich mit Fotos aus Italien "mit einiger Sicherheit" einer Person mit dem Namen Anis Amri zuordnen - in Deutschland war Amri zu dem Zeitpunkt nur unter Aliasnamen bekannt. Der Tunesier besaß 14 Identitäten. Eingereist war er demnach unter dem Namen "Mohamed Hassa". Die "Süddeutsche Zeitung", WDR und NDR hatten zuerst über die Details aus dem Papier berichtet.

BKA zweifelte an Aussagen von V-Mann

Das Bundeskriminalamt habe es jedoch für unwahrscheinlich gehalten, dass Amri tatsächlich einen Anschlag plant. "Gefährdendes Ereignis ist eher auszuschließen", soll in den Akten vermerkt worden sein. Offenbar bestanden "erhebliche Zweifel" an der Belastbarkeit der Aussagen, die der V-Mann über Amri gemacht hatte. Dessen "Exklusivwissen" habe sich bereits in einem anderen Fall als nicht zutreffend erwiesen. Auch als der V-Mann im Februar 2016 berichtete, Amri habe sich zurückgezogen und lese viel im Koran - ganz so, wie es auch Selbstmordattentäter machten, war das für die Behörden offenbar ein Alarmsignal.

Infolgedessen wurde er von März bis September 2016 von den Berliner Behörden überwacht, "Hinweise auf eine Planung von religiös motivierten Gewalttaten" hätten sich "im Verlauf der Maßnahmen" aber nicht erhärtet. "Es entstand der Eindruck eines jungen Mannes, der unstet, sprunghaft und nur wenig gefestigt erscheint", zitiert die SZ aus dem Ministeriumsbericht.

Ministerium: Amri war selbst kein V-Mann

Spekulationen, wonach Amri womöglich selbst ein V-Mann der Bundesbehörden war, hatte das Bundesinnenministerium am vergangenen Wochenende zurückgewiesen. "Amri war weder als Vertrauensperson noch als V-Mann der Sicherheitsbehörden des Bundes tätig", hatte ein Sprecher von Innenminister Thomas de Maizière am Sonntag erklärt. "Es wurde auch nicht versucht, ihn anzuwerben." Auch die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte am Samstag erklärt, der Tunesier sei kein V-Mann des Landesverfassungsschutzes gewesen.

Amri hatte am 19. Dezember einen Lastwagen auf einen Berliner Weihnachtsmarkt gesteuert. Bei dem Anschlag tötete er 12 Menschen, rund 50 wurden teils schwer verletzt. Wenige Tage später war er bei einer Polizeikontrolle in Italien erschossen worden.

