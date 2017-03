Politik

War ein Terroranschlag geplant?: Vater von Orly-Täter wieder frei

Nach dem Angriff auf dem Pariser Flughafen Orly ist der Vater des Täters wieder frei. Ein Bruder und ein Cousin des Angreifers Ziyed Ben Belgacem werden aber weiterhin von der Polizei gefragt. Die Behörden ermitteln derzeit, ob er einen Terroranschlag plante.

Die französischen Behörden verhören weiterhin die Verwandten des Paris-Orly Täters Ziyed Ben Belgacem. Der Vater ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß, ein Bruder sowie ein Cousin werden allerdings noch befragt. Die Leiche von Ziyed Ben Belgacem soll obduziert und dabei insbesondere geklärt werden, ob der Angreifer unter Drogeneinfluss stand. Weiterhin ermitteln die Behörden, ob er einen Terroranschlag plante.

Der mehrfach vorbestrafte 39-jährige Franzose Ziyed Ben Belgacem hatte am Samstagmorgen eine Soldatenpatrouille auf dem Flughafen Orly angegriffen. Nach Angaben von Anti-Terror-Staatsanwalt François Molins attackierte er von hinten eine Soldatin, packte sie am Hals und hielt ihr einen Schrotrevolver an die Schläfe. Außerdem bedrohte er die beiden anderen Soldaten der Patrouille, die zunächst nicht das Feuer eröffnen konnten, weil der Angreifer die Soldatin als menschliches Schutzschild benutzte.

Heftiger Kampf mit Soldatin

Nach einem heftigen Kampf konnte der Angreifer das Sturmgewehr der Soldatin an sich reißen, bevor er schließlich von den beiden anderen Soldaten erschossen wurde. Die Ermittler vermuten ein terroristisches Motiv. Ben Belgacem hatte während der Attacke gerufen, er wolle durch "Allah" sterben. Vor dem Angriff in Orly hatte er bei einer Straßenkontrolle nördlich von Paris mit seinem Schrotrevolver auf Polizisten geschossen und einen Beamten leicht verletzt, außerdem die Gäste einer Bar bedroht und ein Auto geraubt.

Frankreich wurde seit Anfang 2015 von einer Reihe islamistischer Anschläge mit insgesamt 238 Toten getroffen. Seit der Anschlagsserie in Paris vom 13. November 2015 gilt in ganz Frankreich der Ausnahmezustand. Am 23. April und 7. Mai finden in Frankreich Präsidentschaftswahlen statt - auch deshalb gilt im Land erhöhte Alarmbereitschaft.

Quelle: n-tv.de