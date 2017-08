Politik

Maduro hat wohl bald freie Hand: Venezuela widerspricht Manipulationsvorwurf

Schon heute soll die Verfassungsgebende Versammlung in Venezuela im Parlament ihre Arbeit aufnehmen - wohl anstelle der oppositionellen Abgeordneten, rund ein Jahr lang. Maduro hat so wohl freie Hand. Manipulationsvorwürfen widerspricht die Wahlkommission.

Die Nationale Wahlkommission in Venezuela hat den Vorwurf der Manipulation bei der Wahl zur Verfassunggebenden Versammlung zurückgewiesen. Die Anschuldigungen seien "unverantwortlich" und "unbegründet", erklärte Behördenchefin Tibisay Lucena in Caracas. Der britische Techniklieferant Smartmatic hatte zuvor mitgeteilt, die Zahlen zur Wahlbeteiligung vom Sonntag seien "ohne jeden Zweifel manipuliert" worden.

Der Technologie-Hersteller liefert die Wahlmaschinen für Venezuela seit rund zehn Jahren. Firmenchef Antonio Mugica sagte, die Geräte seien für ihre "Robustheit" international bekannt. "Deshalb wissen wir ohne jeden Zweifel, dass die Beteiligung an der Wahl der Verfassunggebenden Versammlung manipuliert wurde." Damit bestätigte Smartmatic Angaben der venezolanischen Opposition. Die Europäische Union und die USA hatten angekündigt, die Versammlung nicht anzuerkennen.

Die konstituierende Sitzung der Verfassungsgebenden Versammlung ist für den heutigen Donnerstag angesetzt. Zeitgleich hat die Opposition zu einem erneuten Protestmarsch in Caracas aufgerufen. Die 545 Mitglieder sollen die aus dem Jahr 1999 stammende Verfassung reformieren und werden in der Nationalversammlung tagen. Dort hat das Parlament seinen Sitz, in dem das aus 20 Parteien bestehende Oppositionsbündnis "Mesa de la Unidad Democrática" über eine klare Mehrheit verfügt. Als eine Kandidatin für den Vorsitz gilt die Ehefrau des sozialistischen Staatschefs Nicolás Maduro, Cilia Flores.

Maduro hatte die Wahl trotz massiver Proteste im In- und Ausland abhalten lassen. Nach seinem Willen soll sie das ihm feindlich gesinnte Parlament ersetzen und eine neue Verfassung ausarbeiten, um Venezuela aus der seit Monaten anhaltenden politischen und wirtschaftlichen Krise zu führen. Maduros Gegner werfen ihm hingegen vor, er wolle die Gewaltenteilung aufheben und dadurch diktatorische Vollmachten an sich reißen.

Die Opposition hatte die Wahl der Mitglieder boykottiert. Es standen praktisch nur Vertreter des Regierungslagers zur Wahl. Unklar ist, was mit den bisherigen Abgeordneten passieren soll. Die Opposition rief zu Massenprotesten und zur friedlichen Verteidigung des Parlaments auf - es gibt Sorgen vor blutigen Konflikten am Parlament.

Möglich ist, dass die Verfassungsversammlung ein Parallel-Parlament wird und die Versammlung als ein "Parlament des Volkes" die in einer regulären Wahl bestimmten Volksvertreter dauerhaft ersetzen könnte. Die Arbeit an der neuen Verfassung kann bis zu ein Jahr dauern. Währenddessen hätte Maduro dann freie Hand. Seit April starben bei Protesten gegen den venezolanischen Präsidenten über 120 Menschen.

Quelle: n-tv.de