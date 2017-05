Politik

Verbindungen zum Anschlag?: Verdächtiger in Manchester festgenommen

Möglicherweise gelingt der Polizei in Manchester schon nach kurzer Zeit ein erster Ermittlungserfolg: Im Süden der Stadt nehmen die Beamten einen Verdächtigen fest.

Im Zuge der Ermittlungen zum Anschlag von Manchester hat die britische Polizei einen 23-Jährigen festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der junge Mann in einem südlichen Viertel der Stadt in Gewahrsam genommen. Genauere Informationen über die Festnahme haben die Behörden bisher noch nicht herausgegeben.

"Mit Blick auf die Ermittlungen zum schrecklichen Angriff in der vergangenen Nacht an der Manchester Arena können wir bestätigen, dass wir einen 23-jährigen Mann in Süd-Manchester festgenommen haben", hieß es in einer Erklärung der Polizei. Bisher hat sich niemand zu dem Angriff bekannt. Premierministerin Theresa May hatte zuvor gesagt, die Polizei kenne offenbar die Identität des Selbstmordattentäters.

In einem Einkaufszentrum in Manchester wurde ebenfalls ein Mann festgenommen. Das Arndale Centre wurde zwischenzeitlich evakuiert. Passanten und Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen. Der Festgenommene soll jedoch nach ersten Erkenntnissen der Polizei keine Verbindung zu dem Anschlag haben.

Bei dem Selbstmordattentat waren in der Nacht 22 Menschen getötet und fast 60 weitere verletzt worden.

Quelle: n-tv.de