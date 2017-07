Politik

Streit mit Ankara: Viele Deutsche halten Türkei-Urlaub für falsch

Sollte man in der aktuellen politischen Situation in der Türkei Urlaub machen? Knapp die Hälfte der Deutschen sagt in einer Umfrage: nein. Gegenüber dem türkischen Präsidenten Erdogan fordert die Mehrheit der Menschen eine härtere Gangart.

Angesichts der aktuellen Krise wollen viele Deutsche keinen Urlaub mehr in der Türkei machen. In einer Umfrage im Auftrag der "Bild am Sonntag" gaben 49 Prozent der Befragten an, dass man derzeit nicht in die Türkei fahren sollte. Immerhin noch 44 Prozent waren anderer Ansicht.

Zu spüren bekommen das demnach schon die Reiseveranstalter. Bei Tui, dem größten deutschen Anbieter von Türkei-Reisen, meldeten sich der Zeitung zufolge allein am Donnerstag Hunderte Kunden, um ihren Türkei-Urlaub zu stornieren oder umzubuchen.

Aufgrund der unklaren Sicherheitslage in dem Land forderte der er Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, Klaus Müller, die Reiseveranstalter auf, den Urlaubern entgegenzukommen. Er sagte dem Blatt: "Solange die Sicherheitslage in der Türkei für Reisende so schwer einzuschätzen ist, oder bis es zu einer klaren Reisewarnung kommt, erwarten wir von den Tourismusveranstaltern kulante Umbuchungen."

Auch vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan haben die Deutschen derzeit keine hohe Meinung. In der Umfrage für die "Bild am Sonntag" erklärten 76 Prozent der Befragten, dass die Bundesregierung sich zu viel vom türkischen Staatschef gefallen lässt. Nur 12 Prozent waren anderer Meinung.

Quelle: n-tv.de