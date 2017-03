Politik

Trendwende bei Saarland-Wahl?: Volksparteien profitieren von AfD-Erfolgen

Bei der Saar-Wahl schneiden CDU und SPD unerwartet stark ab - auch dank vieler ehemaliger Nichtwähler, die mit ihrer Stimme weitere AfD-Erfolge verhindern wollen. Bei den Sozialdemokraten hofft man nun, dass dieser Effekt bis zur Bundestagswahl anhält.

Frühere Erfolge der AfD stärken nach Expertenansicht derzeit vor allem die Volksparteien -wie soeben bei der Landtagswahl im Saarland. "Die Mobilisierung, die wir zur Zeit sehen, ist im Grunde genommen eine Art von Gegenmobilisierung", sagte Robert Vehrkamp, Politologe und Demokratie-Experte der Bertelsmann-Stiftung. "Viele Wählerinnen und Wähler - gerade aus der Mitte - sind beunruhigt durch die guten Ergebnisse der populistischen Parteien an den Rändern." Darum hätten viele, auch viele ehemalige Nichtwähler, bei der Landtagswahl im Saarland für die Volksparteien CDU und SPD gestimmt.

In der SPD sieht man deshalb gute Chancen, im Herbst doch noch den Einzug der AfD in den Bundestag zu verhindern. Die stark gestiegene Wahlbeteiligung an der Saar zeige, dass die demokratischen Parteien das gemeinsam schaffen könnten, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann. "Ich halte es für möglich, die AfD noch aus dem Bundestag herauszuhalten."

Die rechtspopulistische Alternative für Deutschland erhielt im Saarland mit 6,2 Prozent der Stimmen deutlich weniger als bei den fünf Landtagswahlen zuvor. Die AfD ist nun in 11 der 16 Landesparlamente vertreten.

Neben dem zurückgegangenen Interesse an der Flüchtlingskrise macht der AfD die stärkere Polarisierung der beiden Volksparteien CDU und SPD zu schaffen, die vor allem durch die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz begründet werden kann. Dazu kommt die höhere Wahlbeteiligung, die an der Saar auf 69,7 (2012: 61,6) Prozent zulegte.

Volksparteien mobilisierten Nichtwähler

Das Abschneiden der SPD bezeichnete Oppermann als Dämpfer auf dem angestrebten Weg ins Kanzleramt. "Wir müssen hart kämpfen, wenn wir die Bundestagswahl gewinnen wollen." Im Saarland habe die SPD immerhin binnen zwei Monaten fünf bis sechs Prozentpunkte aufgeholt. "Unser Wahlziel, eine SPD-geführte Landesregierung, haben wir leider nicht erreicht." Die SPD bekam 29,6 Prozent der Stimmen und lag damit klar hinter dem Wahlsieger CDU (40,7).

Laut Infratest dimap gewannen die Christdemokraten durch die Stimmen von rund 30.000 ehemaligen Nichtwählern - die SPD von 16.000. Alle anderen Parteien mobilisierten zusammen nur etwa 17.000 Nichtwähler.

Quelle: n-tv.de