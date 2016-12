Politik

Mehrere Raketen, aber sonst "ruhig": Waffenruhe in Syrien in Kraft

Landesweit gilt in Syrien nun eine Waffenruhe. Bis auf einige Raketen wird die Vereinbarung eingehalten, berichtet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Es ist die Voraussetzung für weitere Verhandlungen.

In Syrien ist in der Nacht zum Freitag eine landesweite Waffenruhe in Kraft getreten. Die unter Vermittlung Russlands und der Türkei zustande gekommene Feuerpause galt ab Mitternacht Ortszeit (23 Uhr MEZ). Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, eine Stunde vor Mitternacht sei es an den Fronten "ruhig" gewesen, in Aleppo und im Großraum Damaskus seien aber mehrere Raketen eingeschlagen.

Die Ankündigung der landesweiten Waffenruhe hat Hoffnungen auf einen Durchbruch in den Friedensbemühungen um Syrien geweckt. Der Bürgerkrieg dauert seit Frühjahr 2011 an. Verkündet wurde die Feuerpause von Russland. Die syrische Armee und die Opposition bestätigten die Maßnahme. Die USA und die Türkei begrüßten die vereinbarte Waffenruhe.

Nach der Umsetzung der Waffenruhe sollen Verhandlungen unter der Schirmherrschaft von Moskau und Ankara zwischen der syrischen Regierung und ihren bewaffneten Gegnern in der kasachischen Hauptstadt Astana stattfinden. Von der Feuerpause ausgenommen sind dschihadistische Milizen, darunter die Organisation Islamischer Staat (IS) und die Kämpfer der früheren Al-Nusra-Front, die sich jetzt Fateh al-Scham-Front nennt.

Quelle: n-tv.de