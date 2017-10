Politik

Stern-RTL-Wahltrend: Wahlerfolg bringt SPD Mini-Aufschwung

Noch immer liegt die SPD im Stern-RTL-Wahltrend schlecht da. Doch immerhin: Kurz nach der gewonnenen Wahl in Niedersachsen geht es ein wenig bergauf.

Die SPD kann nach der gewonnenen Landtagswahl in Niedersachsen im Stern-RTL-Wahltrend zulegen. Wären am Sonntag Bundestagswahlen, würden laut der Forsa-Umfrage 22 Prozent ihr Kreuz bei den Sozialdemokraten machen. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als noch in der Vorwoche.

Die Union verliert ebenso wie die Grünen und die AfD dagegen einen Punkt: Die Parteien stehen bei 31, 10 und 11 Prozent. Einen Punkt hinzu gewinnen die Linken auf 10 Prozent, die FDP bleibt bei 11 Prozent. 25 Prozent der Befragten würden nicht zur Wahl gehen.

Nach der verlorenen Bundestagswahl konnte die SPD in Niedersachsen einen Erfolg verbuchen. Mit Ministerpräsident Stephan Weil an der Spitze sicherte sie bei den vorgezogenen Neuwahlen den Sieg – auch wenn es für eine Neuauflage der rot-grünen Regierung nicht reicht.

Für Schulz sieht es weiter mies aus

Der Mini-Aufschwung für die SPD in der Forsa-Umfrage spiegelt sich auch in der Zuschreibung politischer Kompetenz wider. Auf die Frage, welche Partei am besten mit den Problemen des Landes fertig werde, kommt die SPD auf 10 Prozent – ein schwacher Wert, der jedoch um 2 Punkte besser ist als noch in der Vorwoche. Im selben Maße verliert die Union hier an Zustimmung: 29 Prozent, minus 2 Punkte.

Kaum Veränderungen gibt es bei der Kanzlerpräferenz. Angela Merkel würden weiterhin 48 Prozent zur Kanzlerin direkt wählen, wenn dies möglich wäre. Martin Schulz könnte hier lediglich mit 21 Prozent rechnen, ein schmales Plus von einem Punkt.

Quelle: n-tv.de