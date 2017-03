Politik

Dreh zu NAH DRAN!! beginnt: Was bewegt Deutschland - aus Ihrer Sicht?

Die Dreharbeiten zur neuen Reportagereihe NAH DRAN!! von n-tv haben begonnen. Dabei möchten wir von unseren Lesern wissen, was in Deutschland läuft- und was nicht. Jetzt haben Sie noch einmal die Möglichkeit, uns Ihre Geschichte zu erzählen.

Die Dreharbeiten zur neuen n-tv-Reportagereihe NAH DRAN!! haben begonnen und Sie, liebe Leser, haben noch einmal die Möglichkeit, mit Ihrem Thema teilzunehmen. Teilen Sie uns mit, was Sie bewegt. Was bereitet Ihnen Kopfzerbrechen? Was muss sich aus Ihrer Sicht ändern in Deutschland? Was läuft gut? Je konkreter Sie uns Ihr Anliegen mitteilen, desto besser. Die Reporter von NAH DRAN!! kommen Sie mit der Kamera besuchen, hören sich Ihre Geschichte an und recherchieren Hintergründe zum Thema.

Unter anderem waren wir bisher in Bayern und haben mit Kleinunternehmer Josef Mooseder gesprochen, der wiederholt Opfer von Einbrechern geworden ist. Verurteilungen gab es keine, der Mann fühlt sich von der Justiz im Stich gelassen. Außerdem werden wir in NRW mit einem pflegenden Angehörigen sprechen, der sich überfordert und ebenfalls von der Politik allein gelassen fühlt. In einem Leipziger Vorort will uns eine Zuschauerin ihren Ärger mit dem Mangel an Kita-Plätzen schildern. Diese und weitere Geschichten werden wir im April im Fernsehen erzählen.

Wenn Sie uns auch eine Geschichte, Ihre Geschichte erzählen möchten, dann machen Sie mit bei n-tv NAH DRAN!! Nehmen Sie ein Selfie-Video von sich auf oder schreiben Sie uns und erzählen Sie möglichst konkret von dem, was Sie bewegt! Besuchen Sie die Facebook-Seite unserer Reportagereihe und schicken Sie uns Ihr Video oder Ihre Geschichte per Nachricht. Das Video wird selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht, wenn Sie das nicht möchten.

Stellen Sie sich kurz vor und beschreiben Sie möglichst konkret, worum es geht. Sie stört etwa die aktuelle Flüchtlingspolitik der Regierung? Dann nennen Sie uns ein Beispiel, warum die Zuwanderung in Ihrem direkten Lebensumfeld zu Problemen führt. Oder Sie erzählen uns, dass es in Ihrem Ort mit den Flüchtlingen besonders gut geklappt hat. Welches Thema es auch ist, erzählen Sie uns offen, worum es geht. Je konkreter, desto besser! Wir schauen uns die Clips an und lesen Ihre Schilderungen. Dann werden wir Sie kontaktieren. Unsere Reporter kommen Sie mit der Kamera besuchen und erzählen Ihre Geschichte im Fernsehen bei n-tv und online bei n-tv.de.

