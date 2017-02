Politik

Ihre Meinung ist gefragt: Was läuft in Deutschland – und was nicht?

Steckt Deutschland in der Krise? Oder läuft es derzeit gut für unser Land? Wir wollen wissen, was Sie, unsere Leser und Zuschauer, besonders beschäftigt. Hier haben Sie die Möglichkeit, n-tv Ihre Geschichte zu erzählen.

Finden Sie, in Deutschland wurden die richtigen Weichen gestellt? Sind die Mieten in Ihrer Region zu hoch? Reicht die Rente kaum zum Leben? Glauben Sie, es kommen zu viele Flüchtlinge in Ihre Region oder hat die Integration in Ihrem Ort vielleicht besonders gut funktioniert? Sind Sie Unternehmer und werden gelähmt von der Bürokratie Ihrer Stadt ausgebremst? Vielleicht läuft es gerade auch richtig in Ihrer Gegend.

Wie Ihre Geschichte auch aussieht - wir von NAH DRAN!!, der neuen Reportageserie bei n-tv, wollen Sie kennenlernen. Schicken Sie uns ein Video und erzählen Sie uns, was Sie beschäftigt.

2017 werden drei Länderparlamente und der Bundestag neu gewählt. Wir von NAH DRAN!! möchten wissen, welche Themen Sie im Vorfeld der Wahl besonders beschäftigen. Ganz gleich, welches politische Thema es ist, wir wollen mit Ihnen darüber sprechen. Wir wollen Ihre Geschichte hören und die Hintergründe dazu beleuchten. Wir möchten Sie treffen und erfahren, was sich aus Ihrer Sicht ändern muss – oder auch, was aus Ihrer Sicht gut läuft.

Dazu müssen wir Sie und Ihr Thema erst einmal kennenlernen. Wenn Sie möchten, dass wir uns mit Ihnen unterhalten und Hintergründe zu Ihrem Problem liefern, schicken Sie uns ein kurzes Selfie-Video. Stellen Sie sich kurz vor und berichten Sie uns. Das Video wird selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht, wenn Sie das nicht möchten. Wir schauen uns die Clips an und suchen dann 20 Personen in ganz Deutschland aus, die unsere Reporter mit der Kamera besuchen und deren Geschichte wir im Fernsehen bei n-tv und online bei n-tv.de erzählen wollen.

Sie möchten uns und anderen Menschen in Deutschland Ihre Geschichte erzählen? Dann schicken Sie uns Ihren Clip. Hier gelangen Sie zur Facebook-Seite von NAH DRAN!!, auf der Sie das Video einsenden können. Schicken Sie uns dazu einfach eine Nachricht mit Ihrem Clip über die Nachrichten-Funktion von Facebook.

Wir freuen uns auf Ihr Video und Ihre Geschichte!

Quelle: n-tv.de