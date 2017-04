Politik

BVB-Bus attackiert: Was wir über den Anschlag wissen

Drei Sprengsätze detonieren nahe des BVB-Mannschaftsbusses. Das Team hatte sich gerade auf den Weg zum Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco gemacht. Wenige Stunden später sind noch viele Fragen offen. Doch einiges wissen wir bereits.

Drei Sprengsätze detonieren nahe des BVB-Mannschaftsbusses. Das Team hatte sich gerade auf den Weg zum Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco gemacht. Wenige Stunden später sind noch viele Fragen offen. Doch einiges wissen wir bereits.

Was ist passiert?

Die Mannschaft des BVB ist am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr gerade auf dem Weg vom Teamhotel zum Stadion, als drei Bomben explodieren. Die Sprengsätze detonieren in unmittelbarer Nähe der Hotelausfahrt im Stadtteil Dortmund-Höchsten, knapp zehn Kilometer vom Stadion entfernt. Der Bus wird an zwei Stellen stark beschädigt.

Was ist über den oder die Täter bekannt?

Die Ermittler sprechen von einem gezielten Anschlag auf die Mannschaft. Die Staatsanwaltschaft erklärt, dass wegen des "Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts" ermittelt werde. Zunächst wird bekannt, dass in der Nähe des Tatorts ein Bekennerschreiben gefunden wurde. Später wird öffentlich, dass die Ermittler diesbezüglich einen islamistischen Hintergrund prüfen. Der Grund: In dem Bekennerschreiben soll auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt und den Einsatz deutscher Tornado-Kampfflugzeuge in Syrien Bezug genommen worden sein. Später wird außerdem gemeldet, dass es ein zweites Bekennerschreiben gibt. Es soll aus der Antifaschistischen Szene stammen und die "Politik des BVB" anprangern; der Verein setze sich nicht genügend gegen Rassisten, Nazis und Rechtspopulisten ein.

Welche Sprengsätze wurden genutzt?

Bei den drei Sprengsätzen handelte es sich nach Angaben der Ermittler nicht um Pyrotechnik, sondern um "ernst zu nehmende Sprengsätze". Die "Bild"-Zeitung berichtet, dass der Täter eine "besondere Form von Rohrbomben" genutzt haben soll. Nachrichtenagenturen berichteten außerdem, dass vor Ort noch ein weiterer verdächtiger Gegenstand gefunden wurde, der nicht zündete. Die Sprengsätze sollen in einer Hecke in der Nähe eines Parkplatzes versteckt gewesen sein. Noch ist unklar, wie die Detonationen ausgelöst wurden.

War es ein Terror-Anschlag?

Zunächst hatte es aus Sicherheitskreisen geheißen, dass es keine Hinweise auf einen Terroranschlag geben würde. Am Mittwochvormittag hieß es jedoch, dass die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen habe. Ein Hinweis auf einen möglichen Terrorbezug.

Wer wurde verletzt?

Der BVB-Verteidiger und spanische Nationalspieler Marc Bartra wurde schwer an der Hand verletzt. Er brach sich eine Speiche im rechten Handgelenk. Außerdem verletzten ihn Glassplitter. Noch am Dienstagabend wurde er in einem Krankenhaus operiert. Wie lange Bartra ausfällt, ist noch unklar. Am frühen Mittwochmorgen teilte die Polizei außerdem mit, dass auch ein Polizist durch die Explosionen verletzt wurde. Der Beamte hatte den Bus auf einem Motorrad begleitet. Durch die Detonation erlitt er ein Knalltrauma und einen Schock. Er ist derzeit dienstunfähig.

Wann wird das abgesagte Fußballspiel nachgeholt?

Das Nachholspiel ist nur 22 Stunden nach dem ursprünglich geplanten Anpfiff angesetzt. Es beginnt am heutigen Mittwoch um 18.45 Uhr. Die Polizei hat Sicherheitsmaßnahmen für die Fußballer beider Mannschaften und Zuschauer ergriffen. Die Tickets sollen laut BVB ihre Gültigkeit behalten. Zuschauer, die nicht kommen können, bekommen den Preis der Eintrittskarte erstattet.

Warum wird das Spiel so schnell nachgeholt?

Das zeitnahe Nachholspiel ist dem engen Terminplan der Uefa geschuldet. Denn schon am kommenden Mittwoch ist das Rückspiel in Monaco terminiert. Am Samstag spielt Dortmund in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt. Monaco muss in der Ligue 1 am gleichen Tag gegen Dijon antreten.

Was machte die Mannschaft nach dem Anschlag?

Zunächst warteten die Spieler in der Nähe des Teamhotels. Nachdem das Spiel endgültig abgesagt worden war (gegen 20 Uhr), fuhren sie nach Hause. Am Vormittag will sich die Mannschaft am Trainingsgelände in Dortmund-Brakel treffen. Dort ist ein gemeinsames Frühstück geplant, danach ein leichtes Training, dann Mittagsruhe. Von dort will die Mannschaft direkt zum Stadion fahren.

Wie sicher ist ein Mannschaftsbus?

Der BVB-Mannschaftsbus der Marke MAN ist seit März 2014 im Einsatz. Seine Fenster sind doppelt verglast und mit Folie beschichtet. Die Mannschaftsbusse anderer Bundesligisten sind mit Panzerglas geschützt.

Quelle: n-tv.de