Politik

"Haufen von Amateuren": Weißes Haus verwechselt China mit Taiwan

Politische Beobachter bescheinigen US-Präsident Trump, dass er sich beim G20-Gipfel auf dem diplomatischen Parkett ganz gut geschlagen hat. Dafür versagt im Hintergrund die Presseabteilung des Weißen Hauses.

Dem Weißen Haus ist in einer Pressemitteilung zum G20-Gipfel in Hamburg eine peinliche Verwechslung unterlaufen. In dem Statement über das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping am Samstag wurde Xi als Präsident der "Republic of China" bezeichnet.

Das ist jedoch keineswegs die Volksrepublik China, deren Staatsoberhaupt Xi ist, sondern der offizielle Name von Taiwan. Die Insel Taiwan wird von China als abtrünnige Provinz betrachtet und ist deshalb immer wieder Zankapfel. Die meisten Länder, darunter auch die USA, erkennen Taiwan als eigenen Staat nicht an. Seit 1979 betreiben die USA eine Ein-China-Politik. Trump hatte Peking kurz nach seinem Wahlsieg stark irritiert, als er mit jahrzehntealtem US-Protokoll gebrochen und mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen telefoniert hatte.

"Wunderbare Beziehung"

Trump und Xi hatten am Samstag in Hamburg eineinhalb Stunden miteinander gesprochen, unter anderem über Nordkoreas Atomprogramm und die Handelspolitik. Danach hatte Trump von seiner "wunderbaren Beziehung" zu Xi berichtet.

US-amerikanische China-Spezialisten verbreiteten den peinlichen Fehler genüsslich weiter. "Was für ein Haufen von Amateuren" twitterte Bill Bishop, der Verleger eines Newsletters über Chinas Wirtschaft und Politik. Die China-Expertin des Washingtoner Zentrums für strategische und internationale Studien, Bonnie Glaser, nannte die Verwechslung einen "ziemlich großen Fauxpax". In China werde darüber wohl nicht sehr ausführlich berichtet werden, meint Glaser. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen hingegen dürfte die Pressemitteilung ein Lächeln entlockt haben.

Quelle: n-tv.de