Mehr rechter Hass in Österreich: Zahl der Angriffe auf Flüchtlinge verdoppelt

In Österreich verdoppelt sich die Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsheime. Das Innenministerium will härter durchgreifen. Denn eines wollen die Behörden nicht: Zustände wie in Deutschland.

In Österreich sind im vergangenen Jahr 49 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte registriert worden - doppelt so viele wie im Jahr 2015. Neben ausländerfeindlichen Schmierereien wurden der Polizei vor allem Brandanschläge und Steinwürfe gemeldet, wie das Innenministerium mitteilte. Im Jahr 2015 waren demnach 25 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte gezählt worden.

In 44 Fällen sei ganz klar von Hasskriminalität auszugehen, sagte der Grünen-Abgeordnete Albert Steinhauser der Nachrichtenagentur APA. Beunruhigend sei, dass die Polizei nur in wenigen Fällen die Täter ermittelt habe. Bei 77 Prozent seien sie unbekannt.

"Das Wichtigste ist, dass das Innenministerium diese Delikte ernst nimmt und alle Anstrengungen unternimmt, die Täter auszuforschen", sagte Steinhauser. Niemand wolle eine Situation wie in Deutschland, wo im vergangenen Jahr 988 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte registriert worden waren.

Das österreichische Innenministerium listete zudem 49 Angriffe auf Bewohner von Flüchtlingsunterkünften auf, die aber alle von anderen Flüchtlingen begangen wurden. Registriert wurden demnach Tötungsdrohungen, Gewaltausbrüche, Stalking und Vandalismus. Steinhauser vermutet, dass bei diesen Vorfällen "Traumatisierungen, Kriegserfahrungen und extreme Gewalterfahrungen eine Rolle spielen". Er forderte deshalb eine bessere psychologische Betreuung von Flüchtlingen.

In Österreich, das 8,7 Millionen Einwohner hat, haben seit 2015 mehr als 130.000 Flüchtlinge einen Asylantrag gestellt. Die Regierung versucht den Zuzug mittlerweile durch Grenzkontrollen und Gesetzesverschärfungen zu begrenzen.

Quelle: n-tv.de