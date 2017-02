Politik

Lichtermeer gegen Korruption: Zehntausende demonstrieren in Rumänien

Mit einem Lichtermeer in den Farben der Flagge Rumäniens haben Zehntausende am in der Hauptstadt Bukarest gegen die Regierung protestiert. Die Demonstranten hielten Papierbögen in den Nationalfarben Blau, Gelb und Rot hoch und leuchteten sie mit ihren Handys an. Es war bereits der 13. Tag des Dauerprotestes gegen die sozialliberale Regierung, der die Demonstranten vorwerfen, korrupte Politiker begünstigen zu wollen.

In mindestens acht Städten waren Regierungsgegner auf den Straßen. Allein in Bukarest waren es nach Schätzung der Medien etwa 50.000. Einen weiteren Schwerpunkt der Proteste bildete die Stadt Cluj (Klausenburg/Kolozsvar) in Siebenbürgen mit rund 10.000 Teilnehmern.

Vor dem Bukarester Präsidentenpalast zogen den achten Tag in Folge rund 1000 Gegendemonstranten auf. Die Regierungsanhänger werfen dem Staatspräsidenten Klaus Iohannis vor, das Land zu spalten. Er unterstützt die Protestbewegung gegen die Regierung.

Quelle: n-tv.de