Anschlag auf Konvoi in Kandahar: Zeugen sprechen von drei toten Soldaten

Ein Selbstmordattentäter steuert in der afghanischen Provinz Kandahar ein mit Sprengstoff beladenes Auto in einen Nato-Konvoi - von dem Militärfahrzeug bleibt wenig übrig. Zeugen berichten von drei toten Soldaten. Die Taliban bekennen sich zu der Attacke.

Bei einem Selbstmordanschlag der radikalislamischen Taliban auf einen Nato-Konvoi in der südafghanischen Provinz Kandahar hat es nach Angaben der Nato-Mission Resolute Support (RS) Opfer gegeben. Aus einer kurzen Erklärung auf Twitter ging nicht hervor, ob Soldaten verletzt oder getötet wurden, wieviele Opfer es gab oder aus welchem Land sie stammen. Zeugen berichteten der Nachrichtenagentur AFP, es seien drei tote Soldaten geborgen worden.

Die USA haben eine starke Präsenz in der Provinz - sowohl für die Ausbildungsmission der Nato, Resolute Support, als auch für ihre unabhängige Kampfmission gegen den Terrorismus, Freedom's Sentinel. Im Juli war eine neue Regel eingeführt worden, wonach US-Streitkräfte Todesfälle in den eigenen Reihen erst bekanntgeben, sobald die Angehörigen in Kenntnis gesetzt worden sind. Das hat in einem Fall aus der Vergangenheit zwei Tage gedauert. Im laufenden Jahr sind in Afghanistan bisher sechs US-Soldaten ums Leben gekommen.

Nach einer Schilderung von Provinzsprecher Samim Chapalwak hatte der Selbstmordattentäter gegen Mittag (Ortszeit) ein mit Sprengstoff beladenes Auto in den Konvoi gerammt. Bilder vom Anschlagsort zeigen, wie turmartige fahrende Festungen des internationalen Militärs den Ort schützen, an dem ein Kran an den schweren Überresten eines khakifarbenen Fahrzeugs arbeitete. Zivile Opfer habe es nicht gegeben, sagte Chapalwak. Die radikalislamischen Taliban hatten sich per Twitter zu der Tat bekannt.

Zahl der Anschläge nimmt zu

Der Angriff sei gezielt gegen ausländische Truppen nahe einer Basis des afghanischen Geheimdienstes NDS gerichtet gewesen, heißt es in einem Tweet des Sprechers Sabiullah Mudschahid. Die Explosion habe sich im Daman-Bezirk ereignet, ergänzte ein Mitglied des Provinzrats. Der liegt nahe der Provinzhauptstadt. Die Provinz ist eine Hochburg der Taliban.

Wegen ihres oft brutal vorgehenden Polizeichefs Abdul Rasik war es in der Provinz lange eher ruhig geblieben. Kämpfe hatten sich auf die Nachbarprovinz Helmand konzentriert, wo die Taliban heute etwa 80 Prozent des Territoriums halten. In den vergangenen Monaten hat aber auch in Kandahar die Zahl der Anschläge und Talibanoffensiven zugenommen.

Quelle: n-tv.de