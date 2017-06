Politik

Kabelbrände legen Signale lahm: Zugverkehr durch Vandalismus gestört

Deutschlandweit kommt es zu Wochenbeginn zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. An mehreren Stellen werden Kabel mutwillig beschädigt. Der Staatsschutz ermittelt.

Im Bahnverkehr ist es zu Wochenbeginn durch Vandalismus in mehreren Regionen zu Beeinträchtigungen gekommen. Betroffen waren unter anderem Sachsen, Berlin, Hamburg und Teile des Ruhrgebiets. Zumeist brannten Kabel. Der Grund für die Attacken ist bislang unklar. In vielen Fällen ermittelt der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der jeweiligen Kriminalpolizei.

Im Großraum rund um Leipzig, Dresden und Chemnitz sowie in Halle (Saale) etwa ist der Verkehr durch Störungen an Signalanlagen beeinträchtigt worden. Grund dafür seien Kabelbrände, die auf Fremdeinführung zurückzuführen sind. Betroffen sind der Fernverkehr, der Regional- und der S-Bahn-Verkehr. Mitunter betrugen die Verspätungen bis zu 60 Minuten. Laut Bundespolizei in Pirna hat das Operative Abwehrzentrum die Ermittlungen übernommen

Beeinträchtigungen gab es nach Angaben einer Bahnsprecherin auch bei Hamburg. Nach zwei Bränden an Zuggleisen prüft der Staatsschutz, ob es sich um einen politisch motivierten Anschlag handelt. In der Nacht hätten im Stadtteil Eidelstedt und im Bereich Höltigbaum Kabel neben den Gleisen gebrannt, erklärte ein Polizeisprecher. Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar. Laut Bahn war der Zugverkehr auf der Strecke Hamburg-Lübeck zwischen Rahlstedt und Ahrensburg unterbrochen. Sie sprach von Vandalismus.

Betroffen war ferner die Strecke zwischen Bochum und Dortmund. Auch hier wurden durch Vandalismus Signalstörungen verursacht. In Berlin sorgte ein Kabelbrand für teils erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr auf mehreren S-Bahn-Linien. Die Bahn arbeitete auf den betroffenen Linien mit einem Not-Fahrplan.

