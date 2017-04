Ratgeber

Neuer Gebührenschock: Auch Volksbanken kassieren fürs Abheben

Nicht nur Sparkassen verlangen Gebühren fürs Geldabheben von der eigenen Kundschaft, auch die Volks- und Raiffeisenbanken langen hin. Und zwar in noch mehr Filialen.

Erst letzte Woche wurde bekannt, dass 40 von insgesamt 400 Sparkassen in Deutschland Gebühren für das Geldabheben verlangen - von den eigenen Kunden. Nun stellt sich heraus, dass auch die Volks- und Raiffeisenbanken (VR) diese Art des Geschäftsmodells neu für sich entdeckt haben.

Wie das Finanzportal "biallo.de" anhand einer Untersuchung herausgefunden hat, haben mehr als 150 von den insgesamt 1000 VR-Genossenschaftsbanken die kostenlose Bargeldversorgung abgeschafft und überbietet damit in der Summe die Sparkassen. Tatsächlich rechnet das Finanzportal aber mit noch deutlich höheren Zahlen.

Laut der Untersuchung handelt es sich vor allem um solche VR-Banken und Sparkassen, die sich in einer ländlichen Gegend befinden, wo Privatbanken kaum anzutreffen sind. Denn hier müssen beide Geldhäuser keinen Wettbewerb fürchten und können so bei den Gebühren zulangen. Doch anders als die Sparkassen nehmen viele der Genossenschaftsbanken schon für das erste Geldabheben Gebühren. Dies ist demnach bei zwei Dritteln aller VR-Geldhäuser der Fall. Andere VR-Banken gewähren ihrer Kundschaft ein vier- oder fünfmaliges Geldabheben pro Monat, bevor der Kunde extra zahlen muss.

Je nach Kontomodell fallen so bis zu 60 Cent an Gebühr für das Geldabheben an Automaten an. Wollen sich Kunden am Schalter mit Bargeld versorgen, werden mitunter bis zu 95 Cent fällig.

Selbstverständlich kann man auch bei den Volks- und Raiffeisenbanken mit dem richtigen Konto ganz umsonst Geld abheben. So bietet zum Beispiel die Volksbank Lahr das "VR-Giro Comfort Privat" an. Für stolze 7,90 Euro monatlich ist hier sogar das Geldabheben in unbegrenzter Anzahl umsonst.

Hier einige Beispiele für VR-Geldinstitute, bei welchen nach Überschreiten des Limits an Freiabhebungen der Kunde zur Kasse gebeten wird:

Quelle: n-tv.de