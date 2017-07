Ratgeber

Barfuß im Chemiecocktail?: Flipflops und Co. im Test

Sommerzeit ist Flipflopzeit. Nicht zuletzt deshalb, weil diese erhitzten Füßen eine gute Belüftung bieten. Außerdem kommt in ihnen auch der Nagellack prima zur Geltung. Doch wie sieht es mit der Schadstoffbelastung aus? Öko-Test kennt die Antwort.

Mit steigenden Temperaturen gehören sie zum Straßenbild wie die Eistüte: Flipflops und Kunststoffclogs (Crocs) an ansonsten nackten Füßen. Verständlich, sorgen die luftigen Treter doch nicht nur für das nötige Sommergefühl, sondern auch für eine gute Belüftung der Füße.

Ob durch das Tragen solchen Schuhwerks die eigene Attraktivität gesteigert wird, sei dahingestellt. Eine Umfrage im Auftrag eines Onlineschuhhändlers, der wissen wollte, welches Schuhmodell Männer bei Frauen am attraktivsten finden, landeten Flipflops mit zwei Prozent auf dem vorletzten Platz.

Öko-Test ist denn auch der Frage nachgegangen, was man seinen Füßen antut, wenn man barfuß in Flipflops, Badeschuhe und Kunststoffclogs steckt und hat deshalb 25 Paar zur Schadstoffanalyse ins Labor geschickt.

Das Ergebnis: ein hoher Preis ist noch keine Garantie für einen schadstofffreien Schuh. Weniger als vier Euro kosten die zwei "sehr guten" Flipflop-Modelle ("Fashy Zehentrenner Hibiskusblumen türkis/rosa" und "Fuss Wohl V-Sandale, blau/orange"), während einige Schuhe für knapp 40 Euro und mehr die Testurteile "ausreichend", "mangelhaft" und "ungenügend" erhalten haben. Was an der massiven Schadstoffbelastung lag, die umso mehr die Gesundheit gefährdet, weil die Schuhe meist barfuß getragen werden.

So wurde in einer Clog-Marke das giftige Schwermetall Quecksilber nachgewiesen. Dieses kann bereits in kleinen Mengen das Nervensystem und vermutlich auch Herz, Immunsystem und den Fortpflanzungszyklus schädigen. Zwei Zehentangas beinhalten DEHP, eine Chemikalie, die als Weichmacher eingesetzt wird, vermutlich aber Leber, Nieren und Fortpflanzungsorgane schädigen kann. Aber auch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) konnten im Test bei einigen Schuhen nachgewiesen werden. Von diesen gelten einige als krebserregend.

Nachfolgende Produkte wurden mit "mangelhaft" und "ungenügend" bewertet:

"Aqua Sphere Beachwalker, schwarz"

"Ballop Skin Fit Shoes Badeschuh Spider, rot"

"Flip Flop Dots, Pantoletten, Neon Pink"

"Chung Shi Dux, navy"

"Ipanema Anatomic Soft Zehentrenner, beige/gold"

"Michael Kors MK Flip Flop Stripe EVA, vanilla"

"O‘Neill Profile Pattern Flip Flops"

"Sanuk Zehentrenner Yoga Mat, braun"

"Skechers Clogs Step Ups Fly Abouts, weiß"

"Teva Mush II Canvas, schwarz/grau"

Passend zu den Ergebnissen von Öko-Test vermeldet der Textil-Discounter Primark (war nicht Gegenstand der Untersuchung) einen Rückruf für seine Flipflops. Der Grund: eine erhöhte Konzentration an PAK.

Betroffen sind Flipflops mit den Produktbezeichnungen:

Khaki - 02387/07, 08, 09

Schwarz - 02387/01, 02, 03

Marineblau - 02387/10, 11, 12

Blau - 02387/04, 05, 06

Quelle: n-tv.de