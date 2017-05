Ratgeber

In Öl und mit Schadstoffen: Getrocknete Tomaten? Vorsicht!

Mediterrane Ernährung ist weiter gefragt, denn sie ist nicht nur lecker, sondern gilt auch als gesund. Bei getrockneten Tomaten in Öl sollten Genießer aber besser genauer hinschauen, wie Warentest herausgefunden hat.

Egal, zu welcher Jahreszeit, mit den richtigen Speisen lacht immer die Sonne. Zumindest ein bisschen. Besonders gefragt bei deutschen Verbrauchern sind mediterrane Lebensmittel, so wie auch getrocknete Tomaten in Öl. Grund genug für die Stiftung Warentest, 17 dieser Antipasti-Produkte im Schraubglas unter die Lupe zu nehmen.

Die Ergebnisse der aktuellen Untersuchung machen nicht uneingeschränkt Lust auf die öligen Nachtschattengewächse. Denn einige der Produkte sind zum Teil erheblich mit Schadstoffen belastet. In acht Produkten fanden die Tester Weichmacher. Diese gelangen über die Umwelt oder Verarbeitungs­prozesse in die Nahrung und auch über die Deckeldichtungs­ringe der Tomatengläser, die aus PVC bestehen. Die Stoffe werden dem Kunststoff PVC zugesetzt, um ihn geschmeidiger zu machen. Werden diese dauerhaft in großen Mengen aufgenommen, können sie gesundheitsgefährdend sein.

Aber auch andere Schadstoffe konnte durch Warentest nachgewiesen werden, darunter Mineralölkohlenwasserstoffe (Mosh)­­­, welche vor allem über Fette und Öle, die bei der Produktion eingesetzt, in die Nahrung gelangen. Die gesundheitlichen Folgen sind hier noch nicht geklärt. Anders als bei poly­zyklischen aromatischen Kohlen­wasser­stoffen (PAK), die krebserregend­­, fortpflanzungsgefärdend ­­­­oder genverändert ­wirken. Sie konnten bei zwei Produkten nachgewiesen werden.

Zwei von den getesteten Produkten erhielten ob solcher Funde denn auch ein "mangelhaft" (Feinkost Dittmann "Mini Perino Tomaten" und Sera "Domates getrocknete Tomaten in Öl"), drei sind nur "ausreichend".

Ohne Reue in Hinblick auf Schadstoffe können Verbraucher bei zehn für "gut" befundenen Tomaten-Leckereien zugreifen. Besonders bei den Bio-Produkten. Ganz vorne im Test landete das Produkt von Bio-Zentrale "Getrocknete Tomaten in Rapsöl" für 3,50 Euro pro Glas (1,6), dicht gefolgt von den dmBio "sonngetrockneten Tomaten (2,95 Euro, 1,7) und den "Cucina getrocknete Tomaten in Öl eingelegt" von Aldi Süd (1,29 Euro, 1,8).

Quelle: n-tv.de