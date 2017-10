Ratgeber

Auto vom Chef: Hier gibt es die meisten Firmenwagen

Ein Fahrzeug von der Firma ist ein schöner Bonus. Er gilt aber als geldwerter Vorteil - und der muss versteuert werden. Ungeachtet dessen: In welchen Berufen gibt es die meisten Dienstautos, was kosten die und welche Marken liegen vorn?

Abgesehen davon, dass ein Firmenwagen ein schöner Zusatz zum Gehalt ist, unterliegt diese Sachleistung als sogenannter geldwerter Vorteil grundsätzlich der Lohnsteuer und auch der Sozialversicherungspflicht. Aber abgesehen davon gibt es so einige interessante Fakten zur Firmenwagennutzung in Deutschland, wie die Vergütungsanalysten Compensation Partner festgestellt haben. Für die Auswertung wurden 537.275 Arbeitsverhältnisse von Fach- und Führungskräften in Deutschland überprüft.

Wenig überraschend wird hier festgestellt, dass mehr als die Hälfte der männlichen Führungskräfte über einen Firmenwagen verfügt, während es bei den weiblichen Pendants nur gut 26 Prozent sind. Und je größer das Unternehmen, desto größer auch der Anteil an Fach- und Führungskräften mit Firmenwagen. Der Gesamtanteil der Fahrzeuge steigt von 5,7 Prozent in kleinen Unternehmen (1 bis 5 Mitarbeiter) auf 15,7 Prozent in Großunternehmen (mehr als 20.000 Mitarbeiter).

Die meisten Dienstwagen unter Fachkräften werden von Vertriebsmitarbeitern gefahren. Hier bekommen rund 23 Prozent der Beschäftigten ein Fahrzeug gestellt. Die teuersten Autos dagegen erhalten Mitarbeiter aus den Marketing- und PR-Abteilungen. Der durchschnittliche Listenpreis für einen Wagen in diesem Bereich beträgt rund 40.000 Euro. Unter den Führungskräften erhalten 65 Prozent der Abteilungs- und Teamleiter im Vertrieb einen Dienstwagen. Die Kosten für ein Firmenfahrzeug liegen dabei im Durchschnitt bei 49.110 Euro. Die teuersten Firmenwagen fahren Geschäftsführer im Bereich Steuern und Recht. Hier liegen die durchschnittlichen Kosten liegen bei 55.000 Euro pro Fahrzeug für einen Chef.

Das am häufigsten gefahrene Firmenauto ist ein Volkswagen. Fast ein Drittel der Beschäftigten mit einem Dienstwagen fahren ein Auto dieser Marke. Audi kommt auf fast 19 Prozent, gefolgt von BMW (13 Prozent), Skoda (8,5 Prozent), Mercedes (8,3 Prozent), Ford (6,0 Prozent) und Opel (5,3 Prozent).

Quelle: n-tv.de