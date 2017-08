Ratgeber

Supermarktketten im Vergleich: Hier kaufen Sie am günstigsten

Wir kaufen nicht, was wir haben wollen, wir konsumieren, was wir sein möchten, heißt es. Mag sein. Aber bei Lebensmitteln entscheidet dennoch meist der Preis. Wo Verbraucher am wenigsten für ihren Einkauf berappen müssen, lesen Sie hier.

Rund 2000 Euro stehen deutschen Haushalten im Monat für die Deckung ihrer Lebenskosten zur Verfügung. Davon gehen rund 850 Euro für das Wohnen drauf- ca. 250 Euro sind es laut Statistischem Bundesamt für Nahrungsmittel. Ein Posten, der je nach Vorlieben und Einkaufsort, viel Einsparungspotential bietet.

Das Verbraucherportal "vergleich.org" hat aus diesem Grund das Preisniveau der deutschen Supermarkt- und Discounterketten Edeka, Rewe, Aldi, Lidl, Netto, Real und Kaufland untersucht. Hierzu haben die Tester zwei voneinander unabhängige Warenkörbe erstellt. Während der erste Warenkorb die jeweils günstigsten Produkte aus 38 unterschiedlichen Kategorien enthielt, setzte sich der zweite Warenkorb aus ebenfalls genau 38 ausgewählten Markenprodukten zusammen.

Dabei kommt das Portal zu folgenden Ergebnissen:

Mit "Ja!", "Gut und Günstig" und "Tip" haben auch die großen Supermarktketten ihre eigenen Marken im Niedrigpreis-Sektor. Wie die Untersuchung zeigt, können die Vollsortimenter dabei preislich mit Lidl und Aldi mithalten.

Wer immer das günstigste Produkt aus der gesuchten Kategorie in den Einkaufswagen legt, gibt bei Real am meisten Geld für seinen Einkauf aus. Dass Real am teuersten ist, liegt nicht daran, dass der Supermarkt keine günstigen Eigenmarken bietet, sondern für das schlechte Abschneiden Reals ist die Obst- und Gemüse-Abteilung des Supermarktes. Während Lidl Orangen, Tafeläpfel sowie Zwiebeln zu sehr günstigen Preisen bietet, zahlt man bei Real für die gleiche Menge pro Produkt durchschnittlich 88,58 Prozent mehr. Lidl verkauft das günstigste Obst und Gemüse, Real das teuerste.

Jeder untersuchte Supermarkt bietet günstige Eigenmarken an. Die jeweils günstigsten Produkte aus 38 unterschiedlichen Kategorien kosten maximal 45,44 Euro (Real). Lidl liefert mit 36,81 Euro den günstigsten Preis.

Ein Produkt, mehrere Preise: Während zum Beispiel Baileys Irish Cream bei Rewe für günstige 9,79 Euro zu erwerben ist, werden für das gleiche Produkt bei Netto Marken-Discount 12,49 Euro fällig.

Markenbewusste Käufer finden ihr günstiges Glück bei Kaufland. Die gleichen 38 Markenprodukte kosten hier insgesamt 9,26 Prozent weniger als beim teuersten Supermarkt Edeka. Wer nicht nur Eigenmarken kaufen, sondern ab und zu auch Markenartikel in seinen Einkaufswagen legen möchte, ist mit einem Einkauf bei Kaufland am besten beraten. Der Supermarkt bietet beide Kategorien zu sehr niedrigen Preisen.

Aldi Nord ist bei Eigenmarkenprodukten 5,29 Prozent teurer als Lidl.

Haushalte, die ihr Konsumverhalten auf den günstigsten Supermarkt Kaufland ausrichten, statt es gleichmäßig über alle Supermärkte zu verteilen, sparen im Jahr 246 Euro.

Fazit: Während Standardprodukte von Eigenmarken fast überall gleich viel kosten, unterscheiden sich die Preise von Markenprodukten je nach Supermarkt umso stärker. Hier ist Kaufland klarer Gewinner der Auswertung. Denn der Supermarkt bietet nicht nur Markenartikel zum geringsten Preis, sondern hat auch äußerst günstige Eigenmarken im Sortiment. Wer hingegen keinen Wert auf große Marken legt, ist mit einem Einkauf bei Lidl sogar noch besser beraten.

Quelle: n-tv.de