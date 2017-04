Ratgeber

Widerrufsjoker Forward-Darlehen : Ing-Diba droht noch mehr Ärger

Ein Gastbeitrag von Roland Klaus

Baufinanzierungen der Ing-Diba aus den Jahren 2010-2015 sind fast durchgehend fehlerhaft und können widerrufen werden. Mit einer Ersparnis von mindestens 10.000 Euro. Noch höher kann die Ersparnis ausfallen, wenn es sich um ein Forward-Darlehen handelt.

Grundsätzlich greift der sogenannte Widerrufsjoker bei normalen Baufinanzierungen genauso wie bei Krediten, bei denen die Darlehenslaufzeit erst Jahre nach Abschluss zu laufen beginnt: den sogenannten Forward-Darlehen. Entscheidend ist lediglich, dass der Kredit nach dem 10. Juni 2010 abgeschlossen wurde.

In Mode kamen Forward-Kredite in etwa 2009 mit Beginn der Finanzkrise. Mitte 2010 waren die Zinsen für eine zehnjährige Baufinanzierung gerade von 5 auf 3,5 Prozent gefallen. Wer zu diesem Zeitpunkt einen Forward-Kredit abschloss, konnte sich inklusive des Forward-Aufschlags einen Zinssatz von rund 4 Prozent für einen Kredit sichern, der in 2015 ausgezahlt wurde und dementsprechend eine Zinsbindung bis 2025 hat.

So kommt es also, dass derzeit zahlreiche Immobilienbesitzer sich mächtig ärgern, wenn sie sehen, dass die Zinsen für einen zehnjährigen Baukredit zurzeit bei nur noch knapp über einem Prozent liegen - sie selbst aber vor Kurzem erst einen Kredit ausbezahlt bekommen haben, für den sie die nächsten Jahre einen deutlich höheren Zins bezahlen sollen. Doch auch hier hilft der Widerrufsjoker, insbesondere bei Darlehen der Ing-Diba.

Denn nach Untersuchungen der Interessengemeinschaft Widerruf sind die meisten Baufinanzierungen der Ing-Diba, die im Zeitraum Mitte 2010 bis 2015 abgeschlossen wurden, fehlerhaft. Im Darlehensvertrag fehlt die Angabe der Kreditlaufzeit. Ohne diese Pflichtangabe beginnt die Widerrufsfrist von üblicherweise 14 Tagen nicht zu laufen. Der Kreditnehmer kann also auch Jahre nach Unterzeichnung des Darlehensangebots den Widerruf erklären und von dem Kredit zurücktreten - ohne Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung.

Denkbar ist sogar, ein Forward-Darlehen zu widerrufen, das bislang noch gar nicht ausgezahlt ist. Wer beispielsweise Mitte 2012 ein Forward-Darlehen mit 5 Jahren Vorlaufzeit abgeschlossen hat, der bekommt diesen Kredit in diesem Sommer ausbezahlt und ist dann 10 Jahre an den hohen Zinssatz gebunden. Mit dem Widerrufsjoker lässt sich dieser Vertrag widerrufen, ohne dass eine Strafzahlung (sogenannte Nichtabnahmeentschädigung) an die Bank zu zahlen ist.

Damit ist die Ersparnis, die Verbraucher aus dem Widerruf eines Forward-Darlehens ziehen können, in den meisten Fällen noch deutlich größer als bei einer normalen Baufinanzierung. Das zeigt folgendes Beispiel: Ein Immobilienkäufer hat Mitte 2012 eine Baufinanzierung über 200.000 Euro als Forward-Darlehen abgeschlossen. Die Forward-Periode beträgt 5 Jahre, das Darlehen soll also Mitte 2017 ausgezahlt werden und ist dann für 10 Jahre an den Zinssatz gebunden. 2012 lag der übliche Zinssatz für Baufinanzierungen bei 3 Prozent, dazu kam ein Forward-Aufschlag von 0,5 Prozent. Insgesamt bekommt unser Immobilienbesitzer also in einigen Wochen ein Darlehen ausbezahlt, für das er dann 10 Jahre lang einen Zins von 3,5 Prozent zahlen soll.

Möchte er dieses Darlehen nun nicht abnehmen, beispielsweise weil der geplante Bau nicht zustande gekommen ist oder weil die Immobilie verkauft werden soll, so berechnet ihm die Bank derzeit eine Nichtabnahmeentschädigung in Höhe von rund 50.000 Euro, das sind satte 25 Prozent der Kreditsumme.

Dieses Geld kann mit Hilfe des Widerrufsjokers gespart werden, wenn die Darlehensverträge fehlerhaft sind, beispielsweise also bei Darlehen der Ing-Diba aus dem Zeitraum 2010 bis 2015. Denn bei einem Widerruf hat die Bank keinen Anspruch auf eine Nichtabnahmeentschädigung oder eine Vorfälligkeitsentschädigung.

Die Kosten dafür übernimmt in etlichen Fällen eine Rechtsschutzversicherung. Alternativ kommt möglicherweise eine Prozessfinanzierung infrage, um den Widerruf auch vor Gericht durchzusetzen, ohne ein Kostenrisiko einzugehen.

Über den Autor: Roland Klaus arbeitet als freier Journalist in Frankfurt und ist Gründer der Interessengemeinschaft Widerruf. Sie dient als Anlaufstelle für den Widerruf von Immobilienkrediten und Lebensversicherungen und bietet unter widerruf.info eine kostenlose Prüfung von Darlehensverträgen und Policen. Bekannt wurde Klaus als Frankfurter Börsenreporter für n-tv, N24 und den US-amerikanischen Finanzsender CNBC.

