Ratgeber

Tropenfrucht unter Verdacht: Mangos: fruchtig, sexy und belastet?

Das Wetter ist grau, die Stimmung im Keller. Doch zum Glück kann man sich etwas Farbe in den Alltag holen - in Form von Mangos. Und die Deutschen greifen gerne zu. Doch sollten sie dies ob der Schadstoffbelastung der Früchte besser sein lassen?

Die schöne neue Welt macht es möglich. Genauer: die Globalisierung. Sie ermöglicht es den Bewohnern des im Winter ungemütlichen Europas, sich durch den Verzehr von Tropenfrüchten warme Gedanken zu machen. Dabei häufiges Objekt der Begierde - die Mango. Der Mix aus Exotik und köstlichem Geschmack hat der gemeinen Banane schon lange den Rang abgelaufen. Auch wenn diese ob ihrer Verfügbarkeit und Handhabung noch deutlich öfters konsumiert werden.

Aber zurück zur Mango. Diese wird nicht nur des Genusses wegen geschätzt, sondern auch weil sie reich an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen ist und zudem als Stimmungsaufheller gilt. So enthält beispielsweise kaum ein Obst mehr Vitamin A als die Tropenfrucht.

Soweit der verführerische Teil. Denn natürlich werden auch beim Mangoanbau häufig Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Und je nach Herkunftsland der Frucht kann dies auch zu Rückständen in der Mango führen. So zeigt eine Untersuchung des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), dass im Jahr 2015 wurden in 8 der 296 untersuchten Proben Gehalte an Pflanzenschutzmittelrückständen gefunden, die über dem gesetzlich vorgeschriebenen Höchstgehalt lagen (2,7 Prozent).

In dubio pro bio

Bei peruanischen und brasilianischen Mangos, die aufgrund der starken Importmengen die Mehrzahl der in Deutschland untersuchten Früchte ausmachten, lag die Quote der Überschreitungen des Rückstandshöchstgehalts im Jahr 2015 bei 2,1 (peruanische Mangos) bzw. 3,5 Prozent (brasilianische Mangos), bei thailändischen Mangos jedoch bei 10,5 Prozent. Bei einer Frucht, die zumeist roh verzehrt wird keine beruhigenden Zahlen.

Allerdings schwankt die Quote der Überschreitungen von Jahr zu Jahr. So lag beispielsweise im Jahr 2014 die Zahl der Überschreitungen mit 8,3 Prozent deutlich höher. Ob die gefundene Menge an Pflanzenschutzmitteln tatsächlich gesundheitsschädlich ist, muss im Einzelfall von den Überwachungsbehörden der Bundesländer bewertet werden.

Auf der sicheren Seite sind Verbraucher in jedem Fall wenn sie zu Früchten greifen, die gemäß Öko-VO (EG) produziert wurden. Hier gab es bei den untersuchten Proben keine Überschreitung der Rückstandshöchstgehalte von Pflanzenschutzmitteln.

Wird die Tropenfrucht dann noch bei Zimmertemperatur und nicht im Kühlschrank gelagert - das mindert den Geschmack - steht einem unbeschwerten Genuss nichts im Wege.

Quelle: n-tv.de