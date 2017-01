Ratgeber

Das ist zu tun: Neue Handynummer? Vorsicht!

Wer einen neuen Handyvertrag abschließt, bekommt oft eine neue Nummer. Doch was passiert mit der alten? Mobilfunkanbieter vergeben Nummern häufig wieder neu. Das kann für Verbraucher gefährliche Folgen haben.

Mit dem neuen Handyvertrag gibt es nicht selten auch eine neuen Nummer und die alte wird oftmals bereits nach 30 Tagen neu vergeben. Doch das birgt Risiken. Etwa dann, wenn dadurch Fremde über Dienste wie WhatsApp Zugang zu persönlichen Daten bekommen.

Folgendes ist daher zu beachten:

Kontakte informieren

Zunächst sollten Freunde und Bekannte über einen Rufnummernwechsel informiert werden. So wird verhindert, dass private Gespräche oder Nachrichten an Dritte gehen. Über den eigenen Freundes- und Bekanntenkreis hinaus sollten aber auch alle anderen wichtigen Kontakte über den Nummernwechsel Bescheid wissen, wie etwa Ärzte, Versicherungen oder Arbeitskollegen. So wird einem möglichen Missbrauch sensibler Daten vorgebeugt.

Bank und Bezahldienstdaten schützen

Wer im Internet Bezahldienste nutzt oder am Online-TAN-Verfahren einer Bank teilnimmt, sollte dort sofort seine neue Rufnummer hinterlegen, rät das Internet-Vergleichsportal Toptarif. Oft ist dies auch über den persönlichen Online-Account möglich. Verbraucher können so verhindern, dass TAN-Nummern ungewollt an Dritte verschickt werden.

Messengerdienste Umstellen

Bei Messengerdiensten wie WhatsApp bleibt der Account häufig mit der Rufnummer verbunden, mit der er registriert wurde. Um die Kontrolle über die eigenen Daten zu behalten, sollten Nutzer entweder ihren Account löschen oder ihre Nummer in den Einstellungen ändern, rät die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Die neue Nummer wird bei WhatsApp dann automatisch mit den aktuellen Kontakten und Chatverläufen verknüpft. Ein Missbrauch der alten Nummer und der mit ihr verknüpften Daten sollte so nicht mehr möglich sein.

Profile aktualisieren

Verbraucher sollten beim Rufnummernwechsel konsequent alle Profile aktualisieren, auf denen ihre Handynummer angegeben ist, wie etwa bei Onlineshops, Mobilitätsportalen oder sozialen Netzwerken. Toptarif rät außerdem davon ab, die Handynummer bei Online-Diensten wie Facebook oder Gmail als Sicherheit zu hinterlegen. Denn wer sein Passwort vergessen hat, kann sich statt einer E-Mail auch eine SMS mit einem Code zuschicken lassen und so das Passwort zurücksetzen - ein Einfallstor für Betrüger.

Zweithandy verwenden

Für alle, die sichergehen wollen, dass ihre alte Rufnummer in ihren Händen bleibt, empfiehlt Toptarif die Nutzung eines Zweithandys. In diesem Fall sollte man sich aber darüber informieren, ob es beim eigenen Mobilfunkanbieter möglich ist, die Nummer des alten Handyvertrags auf eine Prepaidkarte zu übertragen. Manche Anbieter verlangen dafür Gebühren, andere bieten den Service gar nicht an.

Quelle: n-tv.de