Ratgeber

Mangelnde Einsichtsfähigkeit: Richterin lässt Jugendlichen 20 Stunden lesen

Ist es dreist oder einfach nur dumm, zweimal hintereinander mit dem gleichen Vergehen erwischt zu werden? Eine Münchner Jugendrichterin vermutet Letzteres und verhängt gegen einen jungen Mann eine ungewöhnliche Strafe.

Wenn Jugendliche über die Stränge schlagen, landen sie dafür nicht gleich im Knast. Bei kleineren Verfehlungen behelfen sich Jugendrichter mit einer Verwarnung, die oft mit bestimmten Auflagen verbunden wird. So müssen sich die Missetäter mitunter persönlich bei den Geschädigten entschuldigen, Arbeitsstunden in Sozialeinrichtungen ableisten oder finanzielle Wiedergutmachung leisten. Ungewöhnliche Wege geht dagegen das Amtsgericht München. Dort hat eine Jugendrichterin nun einen jungen Mann zu 20 Stunden Lesen verdonnert (Az.: 1022 Ds 463 Js 134042/17).

Mehr zum Thema 29.05.15 Jugendsünden selten hinderlich Was steht im Führungszeugnis?

Das Vergehen: Der 19-jährige Lagerist hatte das Kennzeichen an seinem Motorrad falsch montiert. Es war nur mit einem abgeschnittenen Gummiriemen befestigt und während der Fahrt kaum lesbar. Das allein wäre wohl noch keinen Gerichtstermin wert gewesen. Vielmehr war es seine mangelnde Einsichtsfähigkeit, die dem Jugendlichen nun Ärger bescherte. Im letzten Jahr war er nämlich mit exakt derselben Tat auffällig geworden. Weil er daraus offenbar nichts gelernt hatte, wollte die Richterin seiner Intelligenz nun auf die Sprünge helfen: "Über eine Leseweisung mit 20 Stunden soll der junge Angeklagte motiviert werden, sich auf intellektueller Ebene noch einmal mit der Tat auseinanderzusetzen", so das Gericht.

Lesen als Strafe hat in München Tradition: Seit 2012 läuft ein Modellprojekt in Zusammenarbeit mit der Hochschule München. Die Jugendlichen suchen sich dabei – je nach dem vorgegebenen Zeitrahmen – Bücher aus, die zu ihren Interessen oder Problemlagen passen. Die Inhalte werden dann in Gesprächsterminen diskutiert und am Ende der Maßnahme müssen die Jugendlichen eine kleine Abschlussarbeit anfertigen. Das kann eine Kurzgeschichte sein, ein Plakat, aber auch ein Rap. Aus welcher Lektüre sder unbelehrbare Motorradfahrer nun wählen kann, teilt das Gericht aber nicht mit.

Quelle: n-tv.de