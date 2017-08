Ratgeber

Zwischen 150 und 600 Euro : So viel zahlt die Kasse für Gesundheitskurse

Geld für Yoga, Pilates oder Entspannungskurse – die gesetzlichen Krankenkassen bezuschussen nicht nur zwei Gesundheitskurse pro Jahr, sondern oft auch einen Kompaktkurs im Urlaub. Bei der Höhe der Zuschüsse gebe es jedoch große Unterschiede, so "Finanztest".

Bei den Zuschüssen der gesetzlichen Krankenkassen für Gesundheitskurse gibt es große Unterschiede, wie ein Vergleich von 25 großen Orts-, Ersatz-, Innungs-, Betriebskrankenkassen in der neuen Septemberausgabe der Zeitschrift "Finanztest" zeigt. Die Spanne liegt demnach zwischen 150 und 600 Euro im Jahr.

Grundsätzlich bezuschussen gesetzliche Krankenkassen jährlich bis zu zwei Gesundheitskurse und alternativ oft auch einen Kompaktkurs im Urlaub. Egal ob Aquafitness, Yoga, Pilates oder Entspannungskurse. Für einen Kurs am Wohnort beträgt der Zuschuss je nach Kasse zwischen 75 und 300 Euro. Maximal sind damit 600 Euro Zuschuss im Jahr möglich. Dies ist bei der Actimonda Betriebskrankenkasse (BKK) der Fall. Die BKK Wirtschaft und Finanzen beteiligt sich immerhin noch mit 500 Euro. Andere Kassen zahlen jedoch höchstens 150 Euro - so beispielsweise die meisten Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK). Die Technikerkrankenkasse übernimmt die Kosten immerhin in Höhe von 428 Euro.

Während einige Krankenversicherungen die Kurskosten zu hundert Prozent übernehmen, zahlen andere nur 75 oder 80 Prozent. Die Kurse müssen zudem entsprechend zertifiziert sein.

Wer für regelmäßige Kurse am Wohnort keine Zeit hat, kann sich bei vielen Krankenkassen auch eine Gesundheitsreise (Präventionsreise) bezuschussen lassen. Die entsprechenden Kurse werden dann in der vorgegebenen Kuranlage oder Hotels wahrgenommen. Beispielsweise kostet ein viertägiger Aufenthalt im Ostseebad Dierhagen mit Aquafitness und autogenem Training den Versicherten nur 109 Euro inklusive Doppelzimmer und Halbpension. An- und Abreise müssen die Versicherten selbst bezahlen. Die Kursteilnahme ist allerdings Pflicht, ansonsten wird die Reise teurer.

Auch Nordic Walking in Wismar, Rückenschule in Graal-Müritz oder Yoga in Sankt Peter-Ording sind im Angebot. Die meisten Kassen geben dafür einen Zuschuss von 150 bis 200 Euro pro Jahr. Für einzelne Maßnahmen sind aber auch 500 Euro pro Jahr möglich.

Quelle: n-tv.de