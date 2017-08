Ratgeber

Das lohnt sich bei der Steuer: Teure Fachsoftware erst später kaufen

Fachsoftware kann locker ein paar Hundert Euro kosten. Nutzt man sie beruflich, kann man die Kosten von der Steuer absetzen. Künftig wahrscheinlich sogar noch besser. Wer noch etwas wartet, holt bei der nächsten Steuererklärung mehr raus.

Wer Computerprogramme für den Beruf braucht, kann die Kosten dafür künftig besser steuerlich geltend machen. Denn die Grenze für sogenannte Trivialprogramme wird angehoben. "Trivial" bezieht sich nicht auf den Inhalt der Software, sondern auf ihren Preis.

Derzeit gilt Standardsoftware mit einem Nettoanschaffungswert von bis zu 410 Euro als Trivialprogramm, erklärt Isabel Klocke vom Bund der Steuerzahler. Das heißt: "Die Ausgaben dürfen sofort im Jahr der Anschaffung als Werbungskosten beziehungsweise Betriebsausgabe abgesetzt werden."

Liegt der Preis bei mehr als 410 Euro netto, muss das Computerprogramm über drei Jahre abgeschrieben werden. Künftig soll der Betrag aber auf 800 Euro angehoben werden. Das hat den Vorteil, dass auch teurere Software direkt im Anschaffungsjahr in der Einkommensteuererklärung vollständig angesetzt werden kann. Davon profitieren sowohl Freiberufler und Unternehmer als auch Arbeitnehmer und Studenten, die sich eine Standardsoftware aus beruflichen Gründen anschaffen. Wenn beispielsweise ein angestellter Architekt zu Hause noch mit einem selbst gekauften Programm weiterplant, so kann er die Anschaffungskosten in der Steuererklärung absetzen.

Fachsoftware kann sehr teuer sein, oft sind die Anschaffungskosten drei- oder vierstellig. Wer einen Kauf plant, kann deutlich sparen, wenn er noch etwas Geduld aufbringt, sagt Klocke: "Mit dem Erwerb einer Standardsoftware mit einem Anschaffungswert zwischen 410 Euro und 800 Euro sollte möglichst bis zur nächsten Überarbeitung der Einkommensteuer-Richtlinien gewartet werden", empfiehlt Klocke.

In der Richtlinie soll die höhere Wertgrenze festgeschrieben werden. Für materielle Wirtschaftsgüter wie etwa Computer gilt die neue 800 Euro-Grenze definitiv vom Januar 2018 an. Das wurde mit dem Gesetz gegen schädliche Steuerpraktiken im Juni 2017 beschlossen. Die Bundesregierung hat aber bereits angekündigt, auch die Grenze für Computerprogramme als immaterielle Wirtschaftsgüter anzuheben. Mit Software, die ab 2018 gekauft wird, kann man dann schneller Steuern sparen.

Quelle: n-tv.de