Italien-Klassiker im Test: Was taugen Fertig-Gnocchi?

Zumindest wenn's ums Essen geht, ist im Supermarkt fast alles zu haben. So auch italienisches Essen - gerne auch als Fertiggericht. Was die typischen Kartoffelklößchen taugen, hat Öko-Test untersucht.

Gnocchi werden aus Kartoffeln, Mehl und Eiern hergestellt. Lust darauf, sie selbst zu machen, hat trotz der übersichtlichen Zutatenliste hierzulande dennoch kaum jemand. Warum auch, gibt es sie doch als Fertigprodukt im Kühlregal.

Öko-Test wollte wissen, was der Italien-Klassiker in dieser Form taugt und hat 12 entsprechende Kartoffelklößchen-Produkte untersucht. Und immerhin erhielten zwei Marken das Testurteil "sehr gut", und sechs wurden für "gut" befunden. Ein einziges Produkt wurde als Testverlierer mit "ausreichend" bewertet (Gut & Günstig Gnocchi, nach italienischer Art/Edeka).

Und dennoch sind die Fertigprodukte von selbstgemachten Gnocchi weit entfernt. Denn darin findet sich die Kartoffel meist in Form von hoch verarbeiteten Flocken oder Stärke. Eier sind als Volleipulver zugesetzt. Emulgatoren sorgen dafür, dass der Teig besser verarbeitet werden kann und Antioxidationsmittel erhalten die helle Kartoffelfarbe.

Mitunter steckten auch Schadstoffe in den Kartoffel-Knubbeln. So konnte die Laboranalyse bei zwei Marken Chlorpropham nachweisen. Der Stoff soll verhindern, dass die Kartoffeln während der Lagerung auskeimen. Er ist vermutlich krebserregend und kann Atemwege und Haut reizen. In einigen Gnocchi, darunter bei allen Bio-Produkten, steckt demnach außerdem zu viel Salz. So schöpft eine Portion von 250 Gramm Gnocchi bereits die empfohlene Tageshöchstmenge bereits zu mehr als 50 Prozent aus. Einige Hersteller nutzen auch Schwefelverbindungen, damit die Kartoffeln nicht braun werden, was wiederum zu gesundheitlichen Problemen wie Kopfschmerzen, Übelkeit oder Allergien führen kann.

Dennoch können die Tester zwei Produkte uneingeschränkt empfehlen: die "Bio-Verde Vegan Frische Gnocchi Originale" von Isana Naturfeinkost ("sehr gut"/3,49 Euro pro 500 g) und die "Hilcona Bio Gnocchi nach italienischer Art" von Hilcona ("sehr gut"/4,48 Euro pro 500 g).

Quelle: n-tv.de