Lebensmittel online bestellen : Welcher Lieferdienst ist am günstigsten?

Es ist manchmal eine Last mit dem Einkaufen von Lebensmitteln. Abhilfe können Online-Lieferdienste schaffen. Zwar muss man auch hier Kaufentscheidungen treffen, aber die Wege und das Schleppen entfallen. Und bei welchem Anbieter lässt sich am meisten sparen?

Bereits mehr als 12 Prozent der deutschen Verbraucher nutzen Online-Lebensmittel-Lieferdienste und vermindern so ihren Alltagsstress. Tendenz steigend. Seit vergangener Woche ist auch das Internetkaufhaus Amazon in den Wettbewerb eingestiegen. Mit AmazonFresh können sich vorerst Verbraucher in Teilen von Berlin und Potsdam mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs eindecken. Aber auch Supermärkte wie Edeka, Rewe und Kaufland bieten online ein Vollsortiment an, außerdem gibt es reine Online-Märkte wie allyouneedfresh, food.de und mytime.de.

Doch lohnt sich der Einkauf bei Amazon aus finanzieller Sicht? Das Vergleichsportal "guenstiger.de" hat die Preisunterschiede von 100 Produkten zwischen AmazonFresh und den konkurrierenden Lieferdiensten von Rewe und Kaufland ermittelt. Das Ergebnis: Bei jedem zweiten Artikel trumpfte der neue Anbieter mit dem günstigeren Preis auf.

Laut der Untersuchung lieferte der neue Dienst bei 50 der 100 untersuchten Produkte den besten Preis und in weiteren 37 Fällen gemeinsam mit einem anderen Anbieter das günstigste Angebot. Zehn Artikel wurden bei allen drei Lieferdiensten zum gleichen Betrag gelistet. Lediglich ein einziges Mal war AmazonFresh teurer als die Konkurrenz: Für ein Kilogramm Zucchini mussten hier 1,60 Euro bezahlt werden, bei Kaufland dagegen nur 1,39 Euro und bei Rewe 1,49 Euro.

Sparpotenzial bewies AmazonFresh vor allem im Obst- und Kühl-Bereich. Der Stückpreis für eine Zitrone betrug bei Amazon beispielsweise 35 Cent und damit 49 Prozent weniger als bei Rewe (69 Cent).

Im Schnitt wurden die Waren bei AmazonFresh 8 Prozent preiswerter als bei Kaufland und 15 Prozent günstiger als bei Rewe gelistet. Der gesamte Einkaufswert aller 100 Stichproben lag bei AmazonFresh bei 253,16 Euro. Für die gleichen Waren fielen zum selben Zeitpunkt beim Onlineshop von Kaufland Kosten von 275,87 Euro und bei Rewe von 287,26 Euro an. Beachtet werden sollte aber, dass es sich bei den Auswertungen um Momentaufnahmen handelt. Bei keinem der Anbieter sind die Preise in Stein gemeißelt.

Zudem sollten sich Schnäppchenjäger grundsätzlich nicht zu früh freuen, denn die Dienste des Versandriesen sind mit einigen Zusatzkosten verbunden. So muss vorab eine Prime-Mitgliedschaft vorhanden sein, für die im Jahr 69 Euro anfallen. Dazu kommt eine monatliche Gebühr von 9,90 für den Fresh-Service. Nutzer können sich dann ab einem Bestellwert von 40 Euro so oft sie möchten Lebensmittel gratis liefern lassen. Zum Vergleich: Rewe hat je nach Lieferzeit Transportkosten von bis zu 5,90 Euro und Kaufland von bis zu 4,75 Euro.

Quelle: n-tv.de