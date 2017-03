Ratgeber

Studie zu Gehaltsbiografien: Wer verdient wie viel und wann?

Bei Tarifverträgen steigt das Gehalt im Laufe des Lebens automatisch, ansonsten kommt es auf das Verhandlungsgeschick an. Doch dass der Verdienst im Laufe des Lebens wächst, scheint gesetzt. Das ist ein Irrtum, zeigt eine Studie.

Fachkräfte machen die größten Gehaltssprünge vor dem 40. Geburtstag. Danach passiert nicht mehr allzu viel. Die Beförderung zur Führungskraft kann dem Einkommen aber nochmal einen ordentlichen Schub geben. Hier geht bis 50 noch einiges, hat das Vergleichsportal Gehalt.de ermittelt. Fast 220.000 Datensätze hat das Unternehmen für eine Studie zu Gehaltsbiografien ausgewertet. Das Ziel: herausfinden, wer wann wie viel verdient. Berücksichtigt wurden neben dem Jahresgrundgehalt auch Überstundeneinkommen und variable Vergütungsbestandteile wie Boni und Provisionen. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden alle Datensätze auf die Basis von 40 Stunden und 30 Urlaubstagen gebracht.

Die Erkenntnisse über die Gehaltsverteilung zwischen Männern und Frauen untermauern das, was bereits bekannt ist: Es gibt einen Unterschied und der wird im Laufe der Jahre immer größer. Weibliche Fachkräfte holen das meiste heraus, wenn sie 40 Jahre alt sind. Dann kommen sie im Schnitt auf gut 40.000 Euro, danach kann das Gehalt auch wieder sinken. Als wichtigsten Grund nennt Gehalt.de-Geschäftsführer Philip Bierbach die Auszeit durch die Familiengründung: "Wenn weibliche Fachkräfte im Verlauf ihrer Karriere eine Babypause einlegen, bedeutet das eine Stagnation oder gar einen Rückgang in der Gehaltsentwicklung". Männer verdienen dagegen konstant weiter und erreichten den Zenit erst mit 60 Jahren bei durchschnittlich knapp 59.000 Euro. In Führungspositionen geht die Schere noch weiter auseinander. Frauen steigen hier aber auch von Beginn an "billiger" ein und verdienen schon vom Start weg etwa 10.000 Euro weniger als Männer.

Studium zahlt sich schnell aus

Nicht nur Kindererziehungszeiten wirken sich auf die Erwerbsbiografien aus. Die wichtigsten Weichen stellt man mit der Wahl der Ausbildung. Ein Studium dauert länger und wird - außer bei dualen Studiengängen - nicht bezahlt. Doch die Investition amortisiert sich schnell. "Bereits mit 31 Jahren haben Akademiker das Lebenseinkommen von Beschäftigten mit Berufsausbildung eingeholt", erklärt Bierbach. Schon beim Einstieg sind ihre Gehälter im Durchschnitt höher als die von Nicht-Studierten, die schon jahrelang arbeiten. Ausgehend von dieser Basis zieht sich die Entwicklung dann weiter.

Führungskräfte mit Lehre oder Meister kratzen am Ende ihres Erwerbslebens zwar auch an der 100.000-Euro-Marke – wohlgemerkt, wenn man von den Durchschnittsdaten ausgeht. In diesem Alter haben Master-Absolventen in Führungspositionen aber schon die 140.000-Euro-Marke überschritten. Wenn in einem Berufsfeld praktische Kenntnisse besonders wichtig sind, können aber auch Beschäftigte ohne Studium sehr hohe Gehälter beziehen. Im Vertrieb und in der IT etwa bringen Praxiserfahrungen durch einen früheren Berufseinstieg Wettbewerbsvorteile.

Natürlich führt ein Masterabschluss nicht zwangsläufig die Karriereleiter hinauf. Ob man später gut verdient, hängt von der Wahl des Studienfachs ab. Geisteswissenschaften sind nicht ganz zu Unrecht als "brotlos" verrufen. Erst ab 40 Jahren erreichen die Gehälter von Fachkräften durchschnittliche Werte, das Maximum ist im Alter von 50 Jahren mit 53.000 Euro erreicht. Zum Vergleich: Ingenieurfachkräfte sind im gleichen Alter schon bei 75.900 Euro angekommen. Bei Führungskräften ist der Unterschied zwischen den Studiengängen noch deutlicher: Sechsstellige Gehälter sind für Geisteswissenschaftler allenfalls zum Ende der Karriere drin. Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler erreichen diese Marke schon mit Mitte 30 – zumindest die, die in den Datensätzen von Gehalt.de gelistet sind.

Kleines Geld in kleinen Betrieben

Wer zuverlässig gut verdienen will, sollte sich nicht mit Startup-Jobs herumschlagen, sondern gleich bei einem Konzern anheuern. Die einfache Regel: Je größer die Firma ist, desto besser zahlt sie. Die Unterschiede sind signifikant: Fach- und Führungskräfte in Unternehmen mit mehr als 20.000 Mitarbeitern verdienen über weite Strecken fast doppelt so viel wie in Kleinbetrieben.

Das mag freilich auch mit den jeweiligen Branchen zusammenhängen. Bei Banken, Pharma-, Chemie-, Luftfahrt- und Autoindustrie sind Konzerne tonangebend. Und das sind auch die Sektoren mit den besten Gehaltsaussichten. Für Fachkräfte geht es in der Pharmabranche am schnellsten bergauf, Führungskräfte machen bei Banken die steilsten Karrieren.

Unterdurchschnittlich sind dagegen die Chancen im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Einzelhandel und in sozialen Einrichtungen. Wer hier schlecht bezahlt anfängt, wird es wahrscheinlich auch bis zur Rente bleiben. Nur wenn im Laufe der Zeit noch Personalverantwortung dazukommt, kann das den Verdienst deutlich pushen.

Quelle: n-tv.de