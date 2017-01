Ratgeber

Wenn der Untermieter Mist baut: Wer haftet für illegalen Download?

Das Internet ist allgegenwärtig und bietet zahlreiche Möglichkeiten. Auch illegale. Via IP-Adresse ist jeder Anschluss identifizierbar. Aber nicht immer sind Nutzer und Inhaber identisch. Wie der Fall eines verboten operierenden Untermieters zeigt.

Ob einkaufen, lesen, Videos und Bilder anschauen oder selber hochladen - alles ist im Internet vollkommen legal möglich. Allerdings bietet es auch Raum für illegale Aktivitäten, so ist auch ein Zugriff auf illegale Daten beziehungsweise deren Hochladen möglich - was verboten ist. Anhand der IP-Adresse ist jeder Anschluss identifizierbar und kann dementsprechend auch zurückverfolgt werden. Treibt der "Halter" des Anschlusses selbst sein Unwesen, kann er dafür haftbar gemacht werden. Doch wie verhält es sich, wenn jemand anderes den Internetzugang nutzt, etwa ein Untermieter?

Auf solch einen Fall macht der Deutsche Anwaltverein (DAV) aufmerksam. Hier hatte ein Mann seine Wohnung untervermietet. In dieser Zeit wurden über den Anschluss der Wohnung Musikdaten eingespielt, die von anderen Nutzern dann heruntergeladen werden konnten. Der Mieter als Inhaber des entsprechenden Anschlusses wurde abgemahnt und aufgefordert, ein solches Verhalten in Zukunft zu unterlassen, da die Rechte des Urhebers verletzt seien. Der Mieter gab an, er habe den Anschluss nicht genutzt, vielmehr sei zu der fraglichen Zeit seine Wohnung untervermietet gewesen. Der Fall landete vor dem Amtsgericht Berlin-Charlottenburg (Az.: 214 C 170/15).

Dieses gab dem Hauptmieter recht. Demnach besteht zwar tatsächlich die Vermutung, dass diejenige Person, der die IP-Adresse zugeordnet ist, auch für die Rechtsverletzung verantwortlich ist. Im konkreten Fall konnte diese Annahme aber durch den Halter des Anschlusses unter anderem durch Zeugen ausführlich und überzeugend widerlegt werden. Denn tatsächlich befand sich dieser während der illegalen Handlungen in den Sommerferien und seine Wohnung wurde in diesem Zeitraum nachweislich ausschließlich von dem Untermieter genutzt. Zudem war es nach Meinung des Gerichts nicht erforderlich, dass der Mieter seinen volljährigen Untermieter darauf hinweist, dass illegale Down- beziehungsweise Uploads nicht erfolgen dürfen. Dies hätte der Untermieter selbst wissen müssen. Insofern ist auch dieser mit den entsprechenden Urheberrechtsverletzungen zu konfrontieren.

Quelle: n-tv.de