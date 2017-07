Reise

Und noch mal 300 Meter: "AIDAperla" ist das neue Zwillingsschiff

Von Sonja Gurris

Sommerzeit ist Kreuzfahrt-Zeit und das merkt man auch an den zahlreichen neuen Schiffen. Frisch dazu gekommen ist die "AIDAperla“, die das westliche Mittelmeer befahren wird. Was der Flottenzugang alles bietet, hat sich n-tv.de angeschaut.

Da schwimmt schon der nächste 300-Meter-Gigant über das Mittelmeer: Die Rostocker Reederei AIDA hat ihr neuestes Schiff "AIDAperla“ eingeweiht - sie ist das sogenannte Schwesternschiff der "AIDAprima“, die erst 2016 getauft worden ist. Schwesterschiff bedeutet in diesem Fall, dass es ein baugleicher Zwilling der "Prima" ist.

Die "AIDAperla" bietet dabei viele Möglichkeiten für Familien wie zum Beispiel einem Deck nur für sportliche Aktivitäten wie Klettern, Joggingstrecke, Minigolfanlage, Wasser(wett)rutschen und Kinderbetreuung. Besonders interessant ist auch der Beach Club, der bei jedem Wetter unter einem Foliendach Sommertemperaturen bietet. Insgesamt hat das Schiff Platz für 3286 Passagiere und bietet 12 Restaurants, 14 Bars und 14 verschiedene Kabinenvarianten von der einfachen Innenkabine bis zur Suite. Die Gäste der luxuriösen Suiten mit tollem Meerblick haben ihre eigenes Sonnendeck - das Patiodeck. Hier ist es sehr ruhig und die Ausstattung ist sehr schick.

Traditionell wichtig auf Kreuzfahrtschiffen ist neben dem Gastrobereich das Entertainment. Im Theatrium, das sich über mehrere Decks zieht, können zahlreiche Gäste gleichzeitig eine Abendshow verfolgen. Im Vergleich zur "AIDAprima" wurden allerdings wenige Veränderungen vorgenommen, beispielsweise jedoch im Badebereich für Kleinkinder.

Die Zielgruppe ist breit und das Schiff ist bei der Taufreise voll. "Das ist sehr schnell ausgebucht“, erklärt Sprecherin Martina Reuter. Die teuersten Kabinenvarianten seien immer zuerst ausgebucht. Nicht zuletzt wollen viele Kreuzfahrtfans auch mal selbst hautnah sehen, wie so ein Schiff überhaupt getauft wird. Für das neueste Schiff wurde Topmodel und TV-Star Lena Gercke zur offiziellen Schiffstaufpatin erwählt.

Lena Gercke tauft den Flottenneuling

Dabei ist Lena Gercke ein Kreuzfahrt-Neuling und musste sich erst ins Thema einarbeiten. "Ich habe mich im Vorhinein schon etwas schlau gemacht beim Kapitän, bei den Leuten von AIDA, was genau bei so einer Taufe passiert. Und ansonsten habe ich das alles auf mich zukommen lassen“, erklärt sie im Interview n-tv.de. Die zu zerschlagene Flasche hat es so auch erst beim zweiten Anlauf geschafft. Das nahm das Topmodel jedoch mit Humor: "Da habe ich einfach nicht fest genug gedrückt". So musste dann doch noch Kapitän Boris Becker mithelfen. Aber der hat das Schiff ja schließlich sonst auch unter seiner Führung.

In der Premierensaison bereist das 300 Meter lange und 37,6 Meter breite Schiff das westliche Mittelmeer. Palma de Mallorca, sowie Barcelona sind die Start- und Zielhäfen für die siebentägigen Reisen, z.B. nach Rom (Civitavecchia), Korsika und Florenz (Livorno).

Die Kreuzfahrtreedereien erleben große Boomjahre und planen Jahre voraus Neubauten. In der Meyer-Werft in Papenburg baut die Reederei derzeit das nächste Großprojekt - eine neue Schiffsklasse, größer und mit neuer Technologie. Der nächste Flottenzugang soll "AIDAnova" heißen und Ende 2018 auf See Premiere feiern.

Quelle: n-tv.de