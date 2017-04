Reise

Mehr Passagiere an Bord : Airbus A380 bekommt 80 Sitzplätze mehr

Für Airlines geht darum, möglichst viele Sitze im Flugzeug zu belegen. Weil der Ladenhüter Airbus A380 nicht besonders gut bei den Fluggesellschaften ankommt, werden nun 80 zusätzliche Plätze geschaffen. Das soll das Modell attraktiver machen.

Mehr Sitzplätze sollen den A380 zum Verkaufshit machen - das ist zumindest der Plan des Flugzeugbauers. Airbus versucht seinen bisherigen Ladenhüter mit mehr Sitzen attraktiver für Airlines zu machen. Verschiedene Anpassungen wie umgestaltete Treppen zwischen den Etagen, eine veränderte Bordküche und eine teils engere Bestuhlung sollen Platz für fast 80 zusätzliche Passagiere schaffen. Airbus stellte die Änderungen auf der Fachmesse Aircraft Interiors Expo in Hamburg vor. Bisher sei der weltgrößte Passagierjet im Liniendienst im Schnitt mit 497 Sitzen ausgestattet. Mit den Neuerungen könnte ihre Zahl auf 575 in vier Klassen steigen.

Airbus ringt seit Jahren um neue Bestellungen für den A380, dessen erstes Exemplar vor knapp zehn Jahren ausgeliefert wurde. Weil der Auftragsstapel weiter schrumpft, fährt Airbus die Jahresproduktion bereits von zuletzt 28 auf nur noch 12 Maschinen herunter.

Bei den Kunden ist der A380 kaum noch gefragt, weil er sich aufgrund seiner Größe auf vergleichsweise wenigen Strecken rentabel einsetzen lässt. Ein weiterer Punkt sind die vier Triebwerke des Fliegers, die in der Wartung vergleichsweise teuer sind. Kleinere, zweistrahlige Langstreckenjets wie der Airbus A350 und Boeings 787 "Dreamliner" verkaufen sich hingegen glänzend.

Umgestaltete Treppe sorgt für mehr Platz

Von einer Neuauflage A380neo mit sparsameren Triebwerken, wie sie A380-Großkunde Emirates fordert, will Airbus aufgrund unsicherer Aussichten und hoher Entwicklungskosten bisher nichts wissen. Die jetzt vorgestellten Anpassungen im Inneren sollen die A380 für die Airlines mit weniger Aufwand rentabler machen. So schafft die umgestaltete Treppe im vorderen Flugzeugteil Platz für 20 zusätzliche Sitze. Zudem zeigt Airbus, wie in der Economy Class auf dem Hauptdeck elf statt zehn Sitze nebeneinander passen. Auch in der Premium Economy kann es mit neun Sitzen künftig einer mehr pro Reihe sein. So könnten Airlines das Umsatzpotenzial des Flugzeugs erhöhen, argumentiert Airbus.

