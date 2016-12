Reise

n-tv Reisereportage: Andrea Kiewel zeigt "Das ist mein Israel"

Israel ist für viele untrennbar mit dem Nahostkonflikt verbunden. Doch trotz dieser Assoziation kommen jedes Jahr Millionen Urlauber, um das Heilige Land zu entdecken. Andrea Kiewel nimmt die Zuschauer mit nach Jerusalem, ans Tote Meer und nach Tel Aviv.

Was gibt es alles in der Jerusalemer Altstadt zu entdecken - und warum ist Baden im Toten Meer so gesund? Was ist das Besondere am Nachtleben in Tel Aviv? Moderatorin Andrea Kiewel war gemeinsam mit einem Kamerateam eine Woche in Israel unterwegs und gibt Einblicke in das Heilige Land.

Als Erstes macht sie in Jerusalem halt, in der Stadt, in der alle drei großen Weltregionen zusammenkommen. Dabei zeigt Andrea Kiewel, wie sich Betende an der Klagemauer verhalten und welche Spuren Reisende in der lebendigen Altstadt erleben können. Das Team von "Das ist mein Israel" hat außerdem die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Genau wie viele andere Israel-Reisende gedenkt Kiewel hier der Millionen Menschen, die unter der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten ermordet wurden.

Weiter geht die Reise zum Toten Meer. Nicht nur das Wasser macht schön, sondern auch der Schlamm. Deshalb zeigt auch die Moderatorin keine Scheu und greift zur Schlammkur - denn am Toten Meer ist das so Sitte. Aus der Trockenheit am Rande der Negev-Wüste setzt das Team die Reise in Richtung Tel Aviv fort. Die Metropole am Mittelmeer ist Partyhochburg, ein Trendsetter in Sachen Mode und Lifestyle. Außerdem gibt es eine große Startup-Szene, die nahezu wöchentlich wächst.

In Tel Aviv wird gelebt, während in Jerusalem eher gebetet wird. So lässt es sich wohl überspitzt formulieren. Dass das Leben in Tel Aviv locker genommen wird, zeigt auch Fernsehkoch Tom Franz, der als Deutscher in einer israelischen Kochsendung zum Star geworden ist. Er zeigt Andrea Kiewel die kulinarischen Facetten des Nahen Ostens. Natürlich kommt auch das Nachtleben nicht zur kurz, denn dafür ist Tel Aviv weltweit bekannt.

