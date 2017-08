Reise

Entschädigungen bei Verspätung: Bekommen Air-Berlin-Kunden noch ihr Geld?

Air Berlin ist insolvent, doch was heißt das für Kunden, die derzeit noch auf Entschädigungszahlungen des Unternehmens warten? Immerhin mussten in letzter Zeit viele Flugreisende mehr als dreistündige Verspätungen oder Annullierungen hinnehmen.

Für viele Reisende ist die Insolvenz von Air Berlin ein kleiner Schock. Besonders wohl für diejenigen, die noch auf mehrere Hundert Euro Entschädigungszahlungen warten. In den vergangenen Monaten hat die Airline zahlreichen Kunden lange Verspätungen und Annullierungen beschert. Laut der EU-Fluggastrechteverordnung steht den betroffenen Kunden von Air Berlin eine Entschädigungszahlung zu. Geschädigte Kunden können sich mit Hilfe eines Onlineformulars bei der Airline melden.

Doch wer zahlt das in diesen Tagen, in denen das Unternehmen scheinbar finanziell am Ende ist und nur durch staatliche Unterstützung den Flugbetrieb bis November sichern kann? Ein Insolvenzverwalter darf zwar keine neuen Verpflichtungen eingehen, muss aber alte Forderungen erfüllen. Hierbei ist er an die Insolvenzordnung gebunden, die Großgläubigern wie der Etihad Vorrang einräumt. Kunden könnten vielleicht leer ausgehen - derzeit ist die Lage ziemlich ungewiss. Ungeklärt ist bislang auch, wie es mit dem Unternehmen nach Ablauf des Monats November weiter geht.

In den vergangenen Monaten haben viele geschädigte Kunden Unternehmen beauftragt, ihre Gelder einzufordern. Fluggastportale nehmen eine Provision von Reisenden und erwirken dafür die Entschädigungszahlungen bei den Airlines. Auf Anfrage von n-tv.de erklären Mitarbeiter von "Flightright", dass auch derzeit noch Fälle von Air-Berlin-Kunden angenommen werden. Bei "Fairplane" heißt es zur aktuellen Situation: "Der Anspruch, den man gegen die Fluglinie geltend machen kann ist ein rein schuldrechtlicher, man meldet seine Forderung an und erhält das, was die Masse noch hergibt." Weiter heißt es in einer offiziellen Stellungnahmen auf der Website: "Momentan haben wir rund 3.000 offene Verfahren gegen Air Berlin anhängig, deren Ausgang nun leider ungewiss ist. Was die Zukunft bei Air Berlin bringen wird, ist schwer vorherzusehen."

Seit dem monatelangen Verspätungschaos bei Air Berlin haben diese Unternehmen mächtig Zulauf. Für Kunden ist es weniger Arbeit ihre Ansprüche geltend zu machen, anderseits zahlen sie dann auch einen großen Anteil Provision. Die Provisionszahlung ist nur dann fällig, wenn die Entschädigung bei der Fluggesellschaft erfolgreich erstritten worden ist.

"Wir arbeiten mit Hochdruck"

Wer für 2018 Flüge mit Air Berlin gebucht hat, weiß derzeit nicht, ob der Flug durchgeführt wird und ob, er sein Geld zurück bekommen kann. Anfragen von Kunden, die auf der Facebook-Seite das Unternehmen beispielsweise fragen, ob ein Langstreckenflug im Mai 2018 in die USA durchgeführt wird, werden unzureichend beantwortet. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle Informationen zu sammeln, die zur Beantwortung deiner Anfrage nötig sind. Wir werden weitere Informationen schnellstmöglich auf unseren Kanälen veröffentlichen. Tut mir leid, dass ich nicht mehr sagen kann im Moment." Viele Kunden, die Fernstrecke in 2018 gebucht haben, werden hingehalten.

Quelle: n-tv.de