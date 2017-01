Reise

Maritime Schau in Düsseldorf: Bootsmesse präsentiert edle Luxusyachten

Wer nicht das nötige Kleingeld für ein Luxusyacht hat kann sie aber auf der Bootsmesse in Düsseldorf wenigstens anschauen. Bis zum 29. Januar können Besucher alles - von der Luxusyacht bis zum Kajak - besichtigen.

Wer würde nicht gerne eine Luxusyacht sein Eigen nennen? Die Halle 6 der Düsseldorfer Messe "boot" wird ein Traum für die Liebhaber großer Yachten. "Wir haben alle Marktführer an Bord und werden unseren Besuchern eine wundervolle Präsentation der Schiffe bieten können.", berichtet "boot"-Direktor Petros Michelidakis. Die Messe findet vom noch bis 29. Januar statt.

Werften wie die italienischen Azimut, Ferretti und Sanlorenzo, die britischen Princess und Sunseeker sowie die französischen Jeanneau/Préstige und Bénéteau/Monte Carlo sind die Topmarken auf dem Weltmarkt. Das italienische Traditionsunternehmen Sanlorenzo, baut seit 1958 seine Yachten in Ligurien, wird auf der Boot 2017 eine SL 78, knapp 24 Meter lang, vorstellen.

Insgesamt 60 Superyachten warten in Halle 6 auf die Messebesucher. Viele der teuren Schwimmer können nicht auf dem Landweg anreisen, sondern nutzen die wassernahe Lage der Messe am Rhein, und reisen auf dem Strom nach Düsseldorf. Die Superyachten sind mit Abstand das große Highlight der Bootsmesse. Doch auch Segel- und Motorboote sowie der gesamte Wassersport-Bereich werden in insgesamt 16 Hallen in Düsseldorf ausgestellt.

Quelle: n-tv.de