Reise

Etliche Flugausfälle in London: British Airways kämpft gegen IT-Chaos

Flugpassagiere von British Airways müssen am Samstag weltweit Verspätungen und teilweise auch Ausfälle hinnehmen. Grund dafür ist ein großes IT-Problem. Alle Flüge der britischen Airline von London Heathrow und Gatwick sind für Samstag gestrichen.

Die Fluglinie British Airways hat für diesen Samstag alle Flüge von den Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick abgesagt. Grund sei ein Ausfall der Computersysteme, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Man arbeite an der Lösung des Problems, teilte die Airline laut BBC mit. Zunächst hatte British Airways wegen der Panne nur Flüge bis 18 Uhr gestrichen. Passagiere seien aufgefordert worden, wegen extremer Staus nicht zu den Londoner Flughäfen anzureisen. Passagiere berichteten von langen Warteschlangen beim Check-In. Einige Reisende saßen in Maschinen auf dem Flugfeld fest.

Eine Sprecherin der Airline sagte laut PA: "Wir arbeiten intensiv daran, unsere Kunden, die heute fliegen sollten, auf die nächsten verfügbaren Flüge im Laufe des Wochenendes zu buchen. Die, die nicht fliegen können, erhalten eine volle Erstattung." Dieses Wochenende verreisen viele Briten, da dort am Montag Feiertag ist. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass es sich um einen Cyberangriff handele, teilte die Fluggesellschaft mit. Der Betrieb sei weltweit betroffen.

Passagiere berichteten in den sozialen Netzwerken zudem, dass sie nicht online über die App einchecken konnten, ferner waren Teile der Homepage von British Airways nicht zu erreichen. In einem Statement der Airline, das auf der BBC-Webseite veröffentlich wurde, äußerte das Unternehmen sein Bedauern. Der Systemausfall betreffe auch die Call-Center und die Homepage der Airline. Man werde die Kunden so schnell wie möglich informieren.

Einschränkungen auch in Deutschland

Die Zahl der betroffenen Flüge war ebenso wenig bekannt wie die Ursache des Problems. Passagiere meldeten Verspätungen bei Starts und Landungen auf den Londoner Flughäfen Gatwick und Heathrow sowie Belfast. Nach Angaben des Nachrichtensenders BBC gab es auch auf den Flughäfen Rom und Malaga Verspätungen.

In Deutschland berichteten die Flughäfen Frankfurt, Düsseldorf und Hannover von Verspätungen und Flugausfällen. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt wurde ein British-Airways-Flug annulliert, eine Maschine sollte mit zweieinhalb Stunden Verspätung landen, sagte ein Fraport-Sprecher. In Düsseldorf konnte eine Maschine nicht starten. In Hannover war der Abflug einer British-Airways-Maschine ungewiss, ebenso die Starts und Landungen weiterer Flüge.

